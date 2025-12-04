Как задать свой вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным в 2025 году?
Способов несколько: можно отправлять не только текстовые, но также голосовые и даже видеосообщения
04 декабря 2025, 14:50, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Традиционная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году состоится 19 декабря. Президент России в прямом эфире будет общаться не только с представителями СМИ, но и с другими россиянами, которые отправили свои вопросы.
А о том, как задать свой вопрос Владимиру Путину, читайте в материале amic.ru.
1
Когда начнут принимать вопросы на прямую линию с Владимиром Путиным?
Прием вопросов стартует 4 декабря в 15:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Кремля. С этого момента можно будет задать свой вопрос Владимиру Путину любым доступным способом.
2
Какими способами можно задать свой вопрос Владимиру Путину?
Вопросы принимают в любом виде – и текстовые, и голосовые, и даже видеоролики.
Спросить о чем-то Владимира Путина можно через официальный сайт moskva-putinu.ru. Там же можно скачать специальное мобильное приложение, через которое тоже принимают вопросы.
Кроме того, с 4 декабря начинают работать и официальные телефоны прямой линии. Так, можно отправить SMS или MMS по номеру 0-40-40 или просто позвонить по номеру 8-800-200-40-40.
Видеовопросы можно будет отправить через социальные сети. Принимать их будут в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Точно так же там можно задать и текстовый вопрос. Кроме того, будет работать официальный чат-бот в мессенджере Max.
Все способы равны: никакого приоритета у вопросов нет, где бы они ни были заданы. Так что можно выбрать любой удобный вариант.
3
До какого момента будут принимать вопросы на прямую линию?
Прием и обработка вопросов продлится вплоть до самого окончания программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Так что обратиться к президенту можно будет даже уже по ходу прямой линии.
4
О чем можно спросить Владимира Путина?
Никаких ограничений нет: россияне ежегодно задают наболевшие вопросы, касающиеся самых разных сфер. Все поступившие обращения обрабатывают волонтеры. В Кремле также неоднократно сообщали, что Владимир Путин лично участвует в ознакомлении с поступившими вопросами.
5
Когда пройдет прямая линия с Путиным и где ее можно посмотреть?
Прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени. Программу будут транслировать все главные федеральные телеканалы страны.
15:24:53 04-12-2025
У него и без россиян все вопросы согласованы и ответы готовы
Справлялись раньше без нас и нынче справитесь
17:38:47 04-12-2025
Что толку. Неуместные вопросы всё равно не пройдут.
17:43:07 04-12-2025
Ну все. Скоро на Амик будут приходить просьбы/вопросы/умоляния/желанияздоровья от ДВ до Калининграда...
Крепитесь люди! (с) Скоро НГ!
01:30:01 05-12-2025
Владимир Владимирович,
почему нет единой электронной карты Ветерана боевых действий то что обещали еще 4 года назад не возможно ныне в любом регионе России бесплатного проезда на общественном транспорте . В частности моя московская карта не действует в Чувашии или в других городах
10:09:05 05-12-2025
Флор (01:30:01 05-12-2025) Владимир Владимирович,почему нет единой электронной карт... Не работает в чувашии, поэтому интересуешься на барнаульском сайте? Пиши сразу в спортлото.
10:34:56 05-12-2025
Гость (10:09:05 05-12-2025) Не работает в чувашии, поэтому интересуешься на барнаульском... Не, у него интересный вопрос! Московская карта дает льготы, которые не предоставляют жителям других городов, вот где собака порылась!
10:51:18 05-12-2025
Флор (01:30:01 05-12-2025) Владимир Владимирович,почему нет единой электронной карт...
В нынешних непростых условиях, когда исторические вызовы требуют от нас предельной собранности и единства, мы должны помнить о том, что наш суверенный путь развития всегда сопровождался преодолением трудностей. Внешние силы, стремящиеся ослабить нашу внутреннюю стабильность, не оставляют своих попыток, но коллективная воля народа, закалённая в испытаниях, является основой для движения вперёд. Все решения принимаются в строгом соответствии с логикой обстоятельств, с фокусом на стратегическую перспективу и защиту ключевых интересов. Это комплексный процесс, где каждая деталь важна, но говорить о деталях сейчас было бы преждевременно. Главное — сохранять курс и не поддаваться на провокации.
Следующий вопрос, пожалуйста.