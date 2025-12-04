НОВОСТИОбщество

Как задать свой вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным в 2025 году?

Способов несколько: можно отправлять не только текстовые, но также голосовые и даже видеосообщения

04 декабря 2025, 14:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Традиционная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году состоится 19 декабря. Президент России в прямом эфире будет общаться не только с представителями СМИ, но и с другими россиянами, которые отправили свои вопросы.

А о том, как задать свой вопрос Владимиру Путину, читайте в материале amic.ru.

1

Когда начнут принимать вопросы на прямую линию с Владимиром Путиным?

Прием вопросов стартует 4 декабря в 15:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Кремля. С этого момента можно будет задать свой вопрос Владимиру Путину любым доступным способом.
2

Какими способами можно задать свой вопрос Владимиру Путину?

Вопросы принимают в любом виде – и текстовые, и голосовые, и даже видеоролики.
Спросить о чем-то Владимира Путина можно через официальный сайт moskva-putinu.ru. Там же можно скачать специальное мобильное приложение, через которое тоже принимают вопросы.
Кроме того, с 4 декабря начинают работать и официальные телефоны прямой линии. Так, можно отправить SMS или MMS по номеру 0-40-40 или просто позвонить по номеру 8-800-200-40-40.
Видеовопросы можно будет отправить через социальные сети. Принимать их будут в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Точно так же там можно задать и текстовый вопрос. Кроме того, будет работать официальный чат-бот в мессенджере Max.
Все способы равны: никакого приоритета у вопросов нет, где бы они ни были заданы. Так что можно выбрать любой удобный вариант.
3

До какого момента будут принимать вопросы на прямую линию?

Прием и обработка вопросов продлится вплоть до самого окончания программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Так что обратиться к президенту можно будет даже уже по ходу прямой линии.
4

О чем можно спросить Владимира Путина?

Никаких ограничений нет: россияне ежегодно задают наболевшие вопросы, касающиеся самых разных сфер. Все поступившие обращения обрабатывают волонтеры. В Кремле также неоднократно сообщали, что Владимир Путин лично участвует в ознакомлении с поступившими вопросами.
5

Когда пройдет прямая линия с Путиным и где ее можно посмотреть?

Прямая линия начнется в 12:00 по московскому времени. Программу будут транслировать все главные федеральные телеканалы страны.
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

"Итоги года с Владимиром Путиным" состоятся в прямом эфире 19 декабря

Вопросы для президента можно задавать уже сейчас через сайт, соцсети и на горячую линию
НОВОСТИОбщество
Владимир Путин Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Владимиром Путиным

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:24:53 04-12-2025

У него и без россиян все вопросы согласованы и ответы готовы
Справлялись раньше без нас и нынче справитесь

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:47 04-12-2025

Что толку. Неуместные вопросы всё равно не пройдут.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:07 04-12-2025

Ну все. Скоро на Амик будут приходить просьбы/вопросы/умоляния/желанияздоровья от ДВ до Калининграда...

Крепитесь люди! (с) Скоро НГ!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Флор

01:30:01 05-12-2025

Владимир Владимирович,
почему нет единой электронной карты Ветерана боевых действий то что обещали еще 4 года назад не возможно ныне в любом регионе России бесплатного проезда на общественном транспорте . В частности моя московская карта не действует в Чувашии или в других городах

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:05 05-12-2025

Флор (01:30:01 05-12-2025) Владимир Владимирович,почему нет единой электронной карт... Не работает в чувашии, поэтому интересуешься на барнаульском сайте? Пиши сразу в спортлото.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:56 05-12-2025

Гость (10:09:05 05-12-2025) Не работает в чувашии, поэтому интересуешься на барнаульском... Не, у него интересный вопрос! Московская карта дает льготы, которые не предоставляют жителям других городов, вот где собака порылась!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:51:18 05-12-2025

Флор (01:30:01 05-12-2025) Владимир Владимирович,почему нет единой электронной карт...
В нынешних непростых условиях, когда исторические вызовы требуют от нас предельной собранности и единства, мы должны помнить о том, что наш суверенный путь развития всегда сопровождался преодолением трудностей. Внешние силы, стремящиеся ослабить нашу внутреннюю стабильность, не оставляют своих попыток, но коллективная воля народа, закалённая в испытаниях, является основой для движения вперёд. Все решения принимаются в строгом соответствии с логикой обстоятельств, с фокусом на стратегическую перспективу и защиту ключевых интересов. Это комплексный процесс, где каждая деталь важна, но говорить о деталях сейчас было бы преждевременно. Главное — сохранять курс и не поддаваться на провокации.

Следующий вопрос, пожалуйста.

  -5 Нравится
Ответить
