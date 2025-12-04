Способов несколько: можно отправлять не только текстовые, но также голосовые и даже видеосообщения

04 декабря 2025, 14:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Традиционная программа "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году состоится 19 декабря. Президент России в прямом эфире будет общаться не только с представителями СМИ, но и с другими россиянами, которые отправили свои вопросы.

1 Когда начнут принимать вопросы на прямую линию с Владимиром Путиным? Прием вопросов стартует 4 декабря в 15:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Кремля. С этого момента можно будет задать свой вопрос Владимиру Путину любым доступным способом.

2 Какими способами можно задать свой вопрос Владимиру Путину? Вопросы принимают в любом виде – и текстовые, и голосовые, и даже видеоролики. Спросить о чем-то Владимира Путина можно через официальный сайт moskva-putinu.ru . Там же можно скачать специальное мобильное приложение, через которое тоже принимают вопросы. Кроме того, с 4 декабря начинают работать и официальные телефоны прямой линии. Так, можно отправить SMS или MMS по номеру 0-40-40 или просто позвонить по номеру 8-800-200-40-40. Видеовопросы можно будет отправить через социальные сети. Принимать их будут в официальных группах прямой линии во "ВКонтакте" "Одноклассниках" . Точно так же там можно задать и текстовый вопрос. Кроме того, будет работать официальный чат-бот в мессенджере Max Все способы равны: никакого приоритета у вопросов нет, где бы они ни были заданы. Так что можно выбрать любой удобный вариант.

3 До какого момента будут принимать вопросы на прямую линию? Прием и обработка вопросов продлится вплоть до самого окончания программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Так что обратиться к президенту можно будет даже уже по ходу прямой линии.

4 О чем можно спросить Владимира Путина? Никаких ограничений нет: россияне ежегодно задают наболевшие вопросы, касающиеся самых разных сфер. Все поступившие обращения обрабатывают волонтеры. В Кремле также неоднократно сообщали, что Владимир Путин лично участвует в ознакомлении с поступившими вопросами.