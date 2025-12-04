Алтайского подрядчика внесли в черный список за срыв ремонта школы

Подрядчик с самого начала игнорировал все замечания и отставал от графика

04 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Ремонт школы / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Барнаульскую строительную компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв капитального ремонта школы в Алейске. Об этом сообщает антимонопольная служба по Алтайскому краю.

«Компания ООО "Сибирский центр строительных материалов" нарушила обязательства, своевременно не выполнив работы на социальном объекте», – пишет ведомство.

К антимонопольщикам обратился заказчик – алейская школа № 4. В 2024 году компания получила госконтракт на капремонт образовательного учреждения за 197,9 млн рублей. Объект нужно было сдать 25 августа 2025 года. Однако работы в полном объеме выполнены не были.

Заказчик и контролирующие органы с первых дней обратили внимание, что работников на объекте мало и есть риски не успеть выполнить ремонт вовремя. Но подрядчик на замечания не реагировал и, как следствие, отставал от графика.

«В результате компания своевременно не выполнила обязательства, заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 110,3 млн рублей», – говорится в сообщении ФАС.

Управление провело проверку, которая подтвердила недобросовестное поведение подрядчика. Социальный объект из-за неоконченного ремонта не смог открыться. Сорвано также исполнение федеральной программы "Все лучшее детям" по нацпроекту "Молодежь и дети".

После внесения в РНП организация не сможет участвовать в госзакупках два года.

Ранее в селе Советском были сорваны сроки реконструкции крыши школы. За это главе района предъявили обвинение в халатности, которая довела до затопления учебного заведения. Чиновника временно отстранили от занимаемой должности.