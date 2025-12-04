НОВОСТИОбщество

Алтайского подрядчика внесли в черный список за срыв ремонта школы

Подрядчик с самого начала игнорировал все замечания и отставал от графика

04 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Ремонт школы / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Ремонт школы / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Барнаульскую строительную компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв капитального ремонта школы в Алейске. Об этом сообщает антимонопольная служба по Алтайскому краю.

«Компания ООО "Сибирский центр строительных материалов" нарушила обязательства, своевременно не выполнив работы на социальном объекте», – пишет ведомство.

К антимонопольщикам обратился заказчик – алейская школа № 4. В 2024 году компания получила госконтракт на капремонт образовательного учреждения за 197,9 млн рублей. Объект нужно было сдать 25 августа 2025 года. Однако работы в полном объеме выполнены не были.

Заказчик и контролирующие органы с первых дней обратили внимание, что работников на объекте мало и есть риски не успеть выполнить ремонт вовремя. Но подрядчик на замечания не реагировал и, как следствие, отставал от графика.

«В результате компания своевременно не выполнила обязательства, заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 110,3 млн рублей», – говорится в сообщении ФАС.

Управление провело проверку, которая подтвердила недобросовестное поведение подрядчика. Социальный объект из-за неоконченного ремонта не смог открыться. Сорвано также исполнение федеральной программы "Все лучшее детям" по нацпроекту "Молодежь и дети".

После внесения в РНП организация не сможет участвовать в госзакупках два года.

Ранее в селе Советском были сорваны сроки реконструкции крыши школы. За это главе района предъявили обвинение в халатности, которая довела до затопления учебного заведения. Чиновника временно отстранили от занимаемой должности.

Дорога /Фото: прокуратура Республики Алтай

Прокуратура взялась за подрядчика, который сорвал ремонт дороги на Алтае

Как выяснили прокуроры, сейчас на объекте не выполнен ряд необходимых работ
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Алтайский край Алейск ремонт школы

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров