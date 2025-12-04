Томск и Шерегеш борются за звания "Молодежная столица России" и "Город молодежи"

Голосование проходит на портале "Госуслуги" и продлится до 19 декабря 2025 года

04 декабря 2025, 14:14, ИА Амител

Горнолыжный курорт Шерегеш / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края приглашают принять участие в выборе самых привлекательных для молодежи городов страны. На портале "Госуслуги" стартовало открытое голосование всероссийской премии "Время молодых", где можно проголосовать за "Молодежную столицу России" и "Город молодежи".

Среди претендентов – сибирские города, которые ярко представляют молодежный характер региона. Томск заявлен как динамичная студенческая столица и интеллектуальный центр, а Шерегеш – как современный курорт, где соединяются природа, драйв развития и возможности для молодого поколения.

Условия голосования:

пройти по ссылке на портале "Госуслуги" и выбрать претендентов в обеих номинациях ("Молодежная столица России" и "Город молодежи");

нельзя голосовать за город из региона, где у вас есть постоянная регистрация. Таким образом, поддержать Томск и Шерегеш могут жители всех регионов России, кроме Томской области и Кузбасса;

голосование продлится до 19 декабря 2025 года.

Победа в конкурсе позволит городам получить федеральную поддержку для развития молодежных инициатив, инфраструктуры и социальных проектов.