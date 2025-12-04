Томск и Шерегеш борются за звания "Молодежная столица России" и "Город молодежи"
Голосование проходит на портале "Госуслуги" и продлится до 19 декабря 2025 года
Жителей Алтайского края приглашают принять участие в выборе самых привлекательных для молодежи городов страны. На портале "Госуслуги" стартовало открытое голосование всероссийской премии "Время молодых", где можно проголосовать за "Молодежную столицу России" и "Город молодежи".
Среди претендентов – сибирские города, которые ярко представляют молодежный характер региона. Томск заявлен как динамичная студенческая столица и интеллектуальный центр, а Шерегеш – как современный курорт, где соединяются природа, драйв развития и возможности для молодого поколения.
Условия голосования:
пройти по ссылке на портале "Госуслуги" и выбрать претендентов в обеих номинациях ("Молодежная столица России" и "Город молодежи");
нельзя голосовать за город из региона, где у вас есть постоянная регистрация. Таким образом, поддержать Томск и Шерегеш могут жители всех регионов России, кроме Томской области и Кузбасса;
голосование продлится до 19 декабря 2025 года.
Победа в конкурсе позволит городам получить федеральную поддержку для развития молодежных инициатив, инфраструктуры и социальных проектов.
Как можно сравнивать эти два города? Томск это действительно город молодежи. Там много вузов и наука там. На улицах практически одна молодежь в любое время суток. А Шерегеш это деревня -курорт. Само собой Томск молодежный город Сибири.