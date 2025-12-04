Мероприятие пройдет в совмещенном формате, как и в предыдущие годы

04 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В пресс-службе Кремля объявили дату, когда выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Президент страны уже традиционно выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы как профессиональных журналистов, так и обычных россиян.

О том, когда состоится прямая линия и где ее можно будет посмотреть, – в материале amic.ru.

1 Когда в 2025 году состоится прямая линия с Владимиром Путиным? В пятницу, 19 декабря. Начало – в полдень по московскому времени. «19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», – сообщили в Кремле. Кстати, пятница – нетипичный день для прямой линии. Чаще всего президент страны отвечал на вопросы россиян по четвергам.

2 Где можно будет посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным? Конкретной информации об этом нет. Но из года в год программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире транслируют все федеральные телеканалы страны. Нет сомнений, что так будет и в этот раз. Так что можно будет просто включить любой федеральный канал или открыть его сайт, чтобы посмотреть прямую линию.

3 Сколько продлится эфир "Итоги года с Владимиром Путиным? Точный хронометраж никогда не сообщается – все зависит от количества вопросов, на которые ответит президент. В последние годы общение Путина с россиянами занимало не меньше четырех часов.

4 Что означает совмещенный формат прямой линии? Раньше Владимир Путин проводил два отдельных мероприятия. В рамках первого он общался с профессиональными журналистами, а в рамках второго отвечал на вопросы простых россиян из самых разных регионов страны. Но в пандемию два этих события объединили – теперь в рамках одной прямой линии глава государства общается как с корреспондентами, так и с остальными жителями страны.