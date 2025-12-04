В Кремле назвали дату и время. Когда пройдет прямая линия с Путиным и где ее покажут
Мероприятие пройдет в совмещенном формате, как и в предыдущие годы
04 декабря 2025, 14:05, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
В пресс-службе Кремля объявили дату, когда выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Президент страны уже традиционно выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы как профессиональных журналистов, так и обычных россиян.
О том, когда состоится прямая линия и где ее можно будет посмотреть, – в материале amic.ru.
1
Когда в 2025 году состоится прямая линия с Владимиром Путиным?
В пятницу, 19 декабря. Начало – в полдень по московскому времени.
«19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», – сообщили в Кремле.Кстати, пятница – нетипичный день для прямой линии. Чаще всего президент страны отвечал на вопросы россиян по четвергам.
2
Где можно будет посмотреть прямую линию с Владимиром Путиным?
Конкретной информации об этом нет. Но из года в год программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире транслируют все федеральные телеканалы страны. Нет сомнений, что так будет и в этот раз. Так что можно будет просто включить любой федеральный канал или открыть его сайт, чтобы посмотреть прямую линию.
3
Сколько продлится эфир "Итоги года с Владимиром Путиным?
Точный хронометраж никогда не сообщается – все зависит от количества вопросов, на которые ответит президент. В последние годы общение Путина с россиянами занимало не меньше четырех часов.
4
Что означает совмещенный формат прямой линии?
Раньше Владимир Путин проводил два отдельных мероприятия. В рамках первого он общался с профессиональными журналистами, а в рамках второго отвечал на вопросы простых россиян из самых разных регионов страны. Но в пандемию два этих события объединили – теперь в рамках одной прямой линии глава государства общается как с корреспондентами, так и с остальными жителями страны.
5
Как задать свой вопрос Владимиру Путину?
Прием вопросов начнется 4 декабря в 15:00 по московскому времени, сообщили в Кремле.
Вопрос можно задать через официальный сайт прямой линии moskva-putinu.ru или через специальное мобильное приложение, которое можно скачать по этому адресу. Также есть возможность отправить SMS на номер 0-40-40 или позвонить по номеру 8-800-200-40-40.
Вопросы принимают и в социальных сетях: официальные группы программы есть как во "ВКонтакте", так и в "Одноклассниках". В этом году также будет доступен и чат-бот в мессенджере Max.
14:48:01 04-12-2025
И что эта линия даст
15:05:20 04-12-2025
Неужели ещё остались те кто смотрит эту линию.