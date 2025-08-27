Алтайские депутаты хотят запретить продажу вейпов в регионе

Законопроект намерены подготовить, не дожидаясь решения Госдумы

В Алтайском крае планируют запретить продажу вейпов. Соответствующий законопроект разработает комитет регионального Заксобрания по здравоохранению. Об этом рассказали в пресс-службе АКЗС.

Напомним, ограничить распространение вейпов в России предложил нижегородский губернатор Глеб Никитин. Согласно его инициативе, запрещать продажу курительных устройств регионы смогут сами. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Проект такого закона уже рассматривают в Госдуме.

Алтайские депутаты хотят разработать законопроект, не дожидаясь решения нижней палаты российского парламента. Спикер регионального Заксобрания Александр Романенко предложил комитету по здравоохранению начать подготовку документа.

Со слов председателя комитета Владимира Лещенко, наработки в этом направлении уже есть. Более того, в Алтайском крае неоднократно предлагали решить данную проблему до того, как ее стали рассматривать на федеральном уровне.

«В плане законотворческой деятельности Законодательного собрания на второе полугодие уже обозначалось решение этой проблемы. По этому вопросу мы взаимодействуем с Общественной палатой. Алтайский край неоднократно предлагал раньше региональные решения именно в виде законов. Это происходило еще до того, как данные вопросы начинали поднимать на федеральном уровне. Поэтому мы оперативно подготовим проект закона о запрете вейпов», – подчеркнул Владимир Лещенко.

Напомним, первый законопроект о запрете на продажу вейпов и жидкостей к ним разработали депутаты Госдумы еще в 2024 году. Тогда у этой инициативы в АКЗС нашлись и сторонники, и критики. Многие из депутатов поддержали идею и сошлись во мнении, что увлечение вейпами у молодежи стало бесконтрольным и переросло в настоящую никотиновую зависимость. Парламентарии также отмечали, что качество этой продукции никак не контролируется и не регламентируется, а последствия такой "моды" могут быть опасными. Некоторые подчеркнули, что внедрение закона может спровоцировать развитие теневого рынка, а также привести к значительным потерям для федерального бюджета.

За девять месяцев 2024 года в Алтайском крае назначили штрафы на сумму 143 тысячи рублей за продажу вейпов несовершеннолетним. В этот же период в регионе зафиксировали высокий уровень курения среди жителей в возрасте от 15 лет.

Кроме того, в июне прошлого года инициативу обсуждали на круглом столе в региональной Общественной палате. Часть участников дискуссии заключила, что в Алтайском крае необходимо полностью запретить продажу устройств в нелицензированных точках. А стоимость лицензии предложили повысить настолько, чтобы мелкие предприниматели просто не могли себе позволить ее приобрести. Также на круглом столе призвали кратно увеличить штрафы за распространение наркотикосодержащей продукции среди несовершеннолетних и вовлечение их в потребление.