НОВОСТИОбщество

В Госдуме рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

Ярослав Нилов объяснил: пятница перед 8 Марта не будет короче, так как праздник выпадает на воскресенье

27 февраля 2026, 10:15, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В марте 2026 года сокращенного рабочего дня перед Международным женским днем не будет. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье», — отметил Нилов.

6 марта остается обычным рабочим днем полной продолжительности. Такая регламентация, пояснил депутат, помогает сохранять стабильность производственного процесса.

При этом россиян ждут трехдневные выходные — с 7 по 9 марта. 

«Вместе с тем призываю руководителей организаций, у которых есть такая возможность, проявить внимательность к своим сотрудникам и поощрить их ранним завершением рабочего дня накануне праздника», — резюмировал Нилов.

праздники Работа
Комментарии 2

Avatar Picture
Musik

10:17:32 27-02-2026

прекрасная инициатива, прекрасный депутат.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:39 27-02-2026

у нас будет.. даже на 23-е всех 15-00 отпустили

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров