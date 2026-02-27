В Госдуме рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта
Ярослав Нилов объяснил: пятница перед 8 Марта не будет короче, так как праздник выпадает на воскресенье
27 февраля 2026, 10:15, ИА Амител
В марте 2026 года сокращенного рабочего дня перед Международным женским днем не будет. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье», — отметил Нилов.
6 марта остается обычным рабочим днем полной продолжительности. Такая регламентация, пояснил депутат, помогает сохранять стабильность производственного процесса.
При этом россиян ждут трехдневные выходные — с 7 по 9 марта.
«Вместе с тем призываю руководителей организаций, у которых есть такая возможность, проявить внимательность к своим сотрудникам и поощрить их ранним завершением рабочего дня накануне праздника», — резюмировал Нилов.
10:17:32 27-02-2026
прекрасная инициатива, прекрасный депутат.
10:42:39 27-02-2026
у нас будет.. даже на 23-е всех 15-00 отпустили