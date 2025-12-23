В Госдуме рассказали, как будут индексировать пенсии в 2026 году

Первая волна индексации состоится уже с 1 января

23 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2026 году индексация пенсионных выплат в России будет проводиться поэтапно и привязана сразу к трем датам. Об этом "Российской газете" рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, первая волна индексации состоится уже с 1 января. Она затронет страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца – выплаты вырастут на 7,6%. Следующее повышение запланировано на 1 апреля: в этот день будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, их размер увеличится на 6,8%.

Третья дата связана с военными пенсионерами. С 1 октября, как пояснил парламентарий, военные пенсии будут пересчитаны вслед за повышением денежного довольствия и вырастут на 4%.

Панеш отметил, что в результате всех запланированных индексаций среднемесячный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 27 117 рублей. При этом он подчеркнул, что фактическая сумма выплат для каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально и зависит от трудового стажа, количества пенсионных баллов, районных коэффициентов и наличия права на дополнительные надбавки.

В декабре 2025 года некоторым россиянам досрочно должны выплатить пенсии за январь 2026-го. Отдельные категории граждан получат повышенные выплаты. Так, страховые пенсии по старости будут больше на 7,6%.