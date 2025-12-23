В Госдуме рассказали, как будут индексировать пенсии в 2026 году
Первая волна индексации состоится уже с 1 января
23 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
В 2026 году индексация пенсионных выплат в России будет проводиться поэтапно и привязана сразу к трем датам. Об этом "Российской газете" рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, первая волна индексации состоится уже с 1 января. Она затронет страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца – выплаты вырастут на 7,6%. Следующее повышение запланировано на 1 апреля: в этот день будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, их размер увеличится на 6,8%.
Третья дата связана с военными пенсионерами. С 1 октября, как пояснил парламентарий, военные пенсии будут пересчитаны вслед за повышением денежного довольствия и вырастут на 4%.
Панеш отметил, что в результате всех запланированных индексаций среднемесячный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 27 117 рублей. При этом он подчеркнул, что фактическая сумма выплат для каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально и зависит от трудового стажа, количества пенсионных баллов, районных коэффициентов и наличия права на дополнительные надбавки.
В декабре 2025 года некоторым россиянам досрочно должны выплатить пенсии за январь 2026-го. Отдельные категории граждан получат повышенные выплаты. Так, страховые пенсии по старости будут больше на 7,6%.
10:52:33 23-12-2025
пенсию поднимут, доплату урежут, тоже самое яйцо, только в профиль.
11:44:55 23-12-2025
Как как, надсмехаясь