В Госдуме рассказали о планах по повышению пенсий в 2026 году
В основу расчетов заложен ориентировочный размер повышения в 9%
27 августа 2025, 15:30, ИА Амител
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил о планах индексации пенсий в 2026 году. Согласно прогнозам, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены дважды: 1 февраля – на уровень фактической инфляции 2025 года и 1 апреля – дополнительно на основании данных Социального фонда России. Ориентировочный размер индексации составит около 9%, пишет ТАСС.
Для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года возобновлена индексация, при этом им единовременно будут учтены все пропущенные за период трудовой деятельности повышения.
«Социальные пенсии, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца, будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. Предварительные расчеты показывают, что социальная пенсия для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов составит около 23 083,57 руб., для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы – 19 236,58 руб., для инвалидов III группы – 8175,58 руб. Социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей будет равняться примерно 9618,25 рубля», – пишет издание.
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) традиционно повысятся с 1 февраля. При указанном уровне индексации фиксированная выплата при страховой пенсии составит 9709,39 руб. в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента – 158,80 руб. К этим суммам добавляются районные коэффициенты и надбавки, установленные законодательством.
Говырин подчеркнул, что приведенные суммы являются предварительными расчетами. Окончательные значения будут утверждены постановлением правительства после уточнения показателей и возможностей бюджета Социального фонда.
15:34:28 27-08-2025
Подводя черту, можно сказать что ничего нас с вами хорошего не ждёт.
15:35:23 27-08-2025
пенсинерам не жизнь - а рай на зимле.
15:44:18 27-08-2025
планов нет и не будет
16:04:53 27-08-2025
Пенсии на 9%, а ЖКХ -на 18% повышение и на всё дорожает.
16:09:03 27-08-2025
И там считают ,что на эти деньги можно жить?Это вообще какой то абсурд и издевательство.
16:20:00 27-08-2025
Дают рубль, забирают 2. Пенсия на 9%, коммуналка на 20 , продукты на 40 %.
16:28:58 27-08-2025
Слоны в Таиланде при выходе на пенсию получают 15000 батт или 36000 рублей. Они для государства более ценны и уважаемы, чем инвалиды 1-й группы в России.
16:58:04 27-08-2025
Не надо повышать пенсии! Надо снижать цены!
18:59:04 27-08-2025
Меня бесят новости о повышении пенсии, это как рассказ сегодня я тебе дам на две крошки хлеба больше, позор государства надо скрывать, а не трясти им в СМИ.