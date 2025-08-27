В Госдуме рассказали о планах по повышению пенсий в 2026 году

В основу расчетов заложен ориентировочный размер повышения в 9%

27 августа 2025

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил о планах индексации пенсий в 2026 году. Согласно прогнозам, страховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены дважды: 1 февраля – на уровень фактической инфляции 2025 года и 1 апреля – дополнительно на основании данных Социального фонда России. Ориентировочный размер индексации составит около 9%, пишет ТАСС.

Для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года возобновлена индексация, при этом им единовременно будут учтены все пропущенные за период трудовой деятельности повышения.

«Социальные пенсии, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца, будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. Предварительные расчеты показывают, что социальная пенсия для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов составит около 23 083,57 руб., для инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы – 19 236,58 руб., для инвалидов III группы – 8175,58 руб. Социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей будет равняться примерно 9618,25 рубля», – пишет издание.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) традиционно повысятся с 1 февраля. При указанном уровне индексации фиксированная выплата при страховой пенсии составит 9709,39 руб. в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента – 158,80 руб. К этим суммам добавляются районные коэффициенты и надбавки, установленные законодательством.

Говырин подчеркнул, что приведенные суммы являются предварительными расчетами. Окончательные значения будут утверждены постановлением правительства после уточнения показателей и возможностей бюджета Социального фонда.