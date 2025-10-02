В Госдуме рассказали о трех новых дорожных знаках, которые появятся в 2026 году
В России с 2026 года вступят в силу новые знаки дорожного движения, закрепленные обновленным ГОСТом
02 октября 2025, 11:15, ИА Амител
С 2026 года в России начнут действовать новые дорожные знаки, предусмотренные обновленным ГОСТом. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
По его словам, изменения направлены на повышение безопасности и снижение аварийности. В частности, появится вертикальный знак "Стоп-линия", который будут устанавливать там, где невозможно нанести традиционную горизонтальную разметку.
Будет введен знак 6.2.1 "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности". Он, как отметил Федяев, позволит сохранить машины и повысить комфорт водителей и пассажиров.
Кроме того, в перечень добавят табличку 8.15.1 "Глухие пешеходы". Она станет предупреждением для водителей, что на дороге может находиться человек с нарушением слуха. Федяев напомнил, что уже много лет действует знак "Слепые пешеходы", и слабослышащие участники движения нуждаются в таком же внимании. Эксперименты с использованием этого знака, по словам депутата, ведутся почти десять лет.
