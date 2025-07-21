Доплата у каждой категории индивидуальна

21 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Работающие пенсионеры, уволившиеся с работы пожилые граждане, 80-летние юбиляры, россияне с первой группой инвалидности, летчики, шахтеры и престарелые попечители получат добавку к пенсии в августе 2025 года, пишет "Парламентская газета".

Работающие пенсионеры

В августе пенсии пересчитают пожилым людям, которые продолжают работать. Это не единовременное повышение, а регулярная мера, которая теперь проводится ежегодно.

"В отличие от январской индексации, которая затрагивает как фиксированную, так и страховую части пенсии, августовское повышение касается исключительно страховой части", – пояснил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

В денежную прибавку пересчитывают баллы. Напомним, продолжающий трудиться пенсионер увеличивает свой индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в минувшем году.

Прибавка не может превышать сумму, эквивалентную трем пенсионным коэффициентам (вне зависимости от количества заработанных баллов). В 2025 году стоимость одного коэффициента составляет 145 рублей 69 копеек, в итоге максимальный прирост составляет 437 рублей 7 копеек.

Уволившиеся пожилые

Также прибавку получат пожилые граждане, которые незадолго до этого уволились с работы. Напомним, после прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть.

Как уточнил Гаврилов, перерасчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией.

Если уволиться в последний день месяца, пенсию с надбавками начнут выплачивать с первого числа следующего месяца, а если уйти в начале месяца – срок сдвинется вперед на месяц.

Юбиляры и инвалиды

Фиксированную выплату к пенсии удвоят пожилым людям, которым в июле исполнилось 80 лет. Выплату повысят и россиянам с I группой инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер – 100% фиксированной выплаты к пенсии. Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.



Сейчас размер фиксированной выплаты составляет 8 907 рублей 70 копеек. В итоге она вырастет до 17 815 рублей.

Летчики и шахтеры

Ежемесячная надбавка к пенсии вырастет у членов летных экипажей самолетов гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Напомним, выплаты указанным категориям положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Размер выплат корректируют четыре раза в год – 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплата к пенсии у каждого индивидуальна, она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.

Попечители

Доплату к пенсии также получат пожилые люди, у которых на попечении оказались нетрудоспособные родственники возрастом до 18 лет. Если опекаемые учатся на дневном отделении, то доплату будут начислять, пока им не исполнится 23 года.

Размер доплаты за одного родственника на попечении – треть фиксированной выплаты к пенсии, за двух – величина удваивается, за трех и более – выше 100% фиксированной выплаты.