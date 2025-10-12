В Госдуме уточнили, планируется ли выплата пенсий в цифровых рублях

Страховые пенсии в России будут проиндексированы 1 января 2026 года

12 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Россияне смогут продолжать получать пенсии в привычной форме – наличными или на банковскую карту. Перевод средств в цифровые рубли будет добровольным, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдуму РФ.

Выплаты будут поступать тем способом, который выберет сам пенсионер. При этом все начисления сохранят полную индексацию.

Страховые пенсии в России будут проиндексированы 1 января 2026 года. Размер повышения составит 7,6%. Индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Ранее планировалось проводить двухэтапную индексацию в 2026 году, однако это решение перенесено на 2027 год.