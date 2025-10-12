В Госдуме уточнили, планируется ли выплата пенсий в цифровых рублях
12 октября 2025, 14:00, ИА Амител
Россияне смогут продолжать получать пенсии в привычной форме – наличными или на банковскую карту. Перевод средств в цифровые рубли будет добровольным, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдуму РФ.
Выплаты будут поступать тем способом, который выберет сам пенсионер. При этом все начисления сохранят полную индексацию.
Страховые пенсии в России будут проиндексированы 1 января 2026 года. Размер повышения составит 7,6%. Индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Ранее планировалось проводить двухэтапную индексацию в 2026 году, однако это решение перенесено на 2027 год.
14:22:30 12-10-2025
Стесняюсь спросить а сколько в 26 году будет инфляция ....????
14:34:49 12-10-2025
Гость (14:22:30 12-10-2025) Стесняюсь спросить а сколько в 26 году будет инфляция ....??... Зря стесняешься...
15:00:51 12-10-2025
Гость (14:22:30 12-10-2025) Стесняюсь спросить а сколько в 26 году будет инфляция ....??... Я тоже краснею...
16:47:00 12-10-2025
Гость (14:22:30 12-10-2025) Стесняюсь спросить а сколько в 26 году будет инфляция ....??... Как и всегда: инфляция выше чем индексация пенсий.
14:25:04 12-10-2025
ведомственным пенсионерам, в чем хотите в том и выплачивайте.
от всех остальных - отстаньте
14:46:01 12-10-2025
Пенсы что дети малые... Они не могут за себя постоять... Богатейшая страна мира и нищенские пенсии-денег нет. Почему есть деньги на пенсии чиновников? Почему например в умирающей ничегонепроизводящей Эстонии пенсия 700евро?
16:41:38 12-10-2025
Некоторые товары необходимые , я имею в виду продовольствие подорожали на 70% , а инфляция у вас составляет 7,6 ? Как то мы считаем по разному выходит. Интересно где правда?