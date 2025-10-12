НОВОСТИЭкономика

В Госдуме уточнили, планируется ли выплата пенсий в цифровых рублях

Страховые пенсии в России будут проиндексированы 1 января 2026 года

12 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Ипотечные кредиты в рублях / Фото: amic.ru

Россияне смогут продолжать получать пенсии в привычной форме – наличными или на банковскую карту. Перевод средств в цифровые рубли будет добровольным, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдуму РФ.

Выплаты будут поступать тем способом, который выберет сам пенсионер. При этом все начисления сохранят полную индексацию.

Страховые пенсии в России будут проиндексированы 1 января 2026 года. Размер повышения составит 7,6%. Индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Ранее планировалось проводить двухэтапную индексацию в 2026 году, однако это решение перенесено на 2027 год.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:22:30 12-10-2025

Стесняюсь спросить а сколько в 26 году будет инфляция ....????

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:49 12-10-2025

Гость (14:22:30 12-10-2025) Стесняюсь спросить а сколько в 26 году будет инфляция ....??... Зря стесняешься...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:51 12-10-2025

Гость (14:22:30 12-10-2025) Стесняюсь спросить а сколько в 26 году будет инфляция ....??... Я тоже краснею...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:00 12-10-2025

Гость (14:22:30 12-10-2025) Стесняюсь спросить а сколько в 26 году будет инфляция ....??... Как и всегда: инфляция выше чем индексация пенсий.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:04 12-10-2025

ведомственным пенсионерам, в чем хотите в том и выплачивайте.
от всех остальных - отстаньте

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Толян...

14:46:01 12-10-2025

Пенсы что дети малые... Они не могут за себя постоять... Богатейшая страна мира и нищенские пенсии-денег нет. Почему есть деньги на пенсии чиновников? Почему например в умирающей ничегонепроизводящей Эстонии пенсия 700евро?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:38 12-10-2025

Некоторые товары необходимые , я имею в виду продовольствие подорожали на 70% , а инфляция у вас составляет 7,6 ? Как то мы считаем по разному выходит. Интересно где правда?

  1 Нравится
Ответить
