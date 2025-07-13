В Госдуме высказались о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации
Миронов считает недопустимым стремление закабалить людей по месту прописки
13 июля 2025, 15:24, ИА Амител
Ограничивать выдачу семейной ипотеки только регионом проживания недопустимо. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в "ипотечных крепостных". Я также считаю недопустимым стремление "закабалить" людей по месту прописки, разделить их по месту жительства", – сказал Миронов.
Парламентарий также отметил, что для того, чтобы семьи не уезжали с родных мест, власти должны обеспечить им не только жилье, но и рабочие места, детские сады, школы и поликлиники. Отдельно Миронов напомнил, что для пространственного развития страны есть другие государственные программы, в том числе дальневосточная и арктическая ипотеки.
17:18:55 13-07-2025
Как же надоел этот балабол.
10:11:26 14-07-2025
Гость (17:18:55 13-07-2025) Как же надоел этот балабол.... они все надоели .... ничего, кроме блаблабла и в карманы класть не умеют, ах да, еще жизни поучать нищих граждан, которым сами же мало и платят, с учетом того, что самым крупным работодателем у нас является государство