В Госдуме высказались о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации

Миронов считает недопустимым стремление закабалить людей по месту прописки

13 июля 2025, 15:24, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ограничивать выдачу семейной ипотеки только регионом проживания недопустимо. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.

"Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в "ипотечных крепостных". Я также считаю недопустимым стремление "закабалить" людей по месту прописки, разделить их по месту жительства", – сказал Миронов.

Парламентарий также отметил, что для того, чтобы семьи не уезжали с родных мест, власти должны обеспечить им не только жилье, но и рабочие места, детские сады, школы и поликлиники. Отдельно Миронов напомнил, что для пространственного развития страны есть другие государственные программы, в том числе дальневосточная и арктическая ипотеки.