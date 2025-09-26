Каждый пятый барнаулец считает брак необязательным для рождения детей

Исследование выявило гендерные различия в восприятии брачных норм

26 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 23% жителей Барнаула убеждены, что вступление в брак не является обязательным условием для рождения детей.

32% респондентов рассматривают официальный брак как желательный, но не обязательный фактор, в то время как 37% горожан настаивают на необходимости заключения брака перед рождением ребенка.

Исследование выявило гендерные различия в восприятии брачных норм. Мужчины чаще женщин поддерживают идею необязательности брака (26% против 20%), тогда как женщины демонстрируют большую склонность к компромиссной позиции "не обязательно, но желательно" (35% против 30% у мужчин).

На взгляды респондентов значительное влияние оказывают семейный статус и уровень образования. Мужчины с высшим образованием и доходом от 100 тыс. рублей чаще поддерживают обязательность брака, тогда как женщины с аналогичным заработком склоняются к большей свободе выбора.

Молодые женщины до 35 лет демонстрируют наибольшую приверженность традиционным нормам (42% за обязательность брака), в то время как среди женщин старше 45 лет эту позицию разделяют лишь 20%.