Каждый пятый барнаулец считает брак необязательным для рождения детей
26 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
Согласно исследованию сервиса SuperJob, 23% жителей Барнаула убеждены, что вступление в брак не является обязательным условием для рождения детей.
32% респондентов рассматривают официальный брак как желательный, но не обязательный фактор, в то время как 37% горожан настаивают на необходимости заключения брака перед рождением ребенка.
Исследование выявило гендерные различия в восприятии брачных норм. Мужчины чаще женщин поддерживают идею необязательности брака (26% против 20%), тогда как женщины демонстрируют большую склонность к компромиссной позиции "не обязательно, но желательно" (35% против 30% у мужчин).
На взгляды респондентов значительное влияние оказывают семейный статус и уровень образования. Мужчины с высшим образованием и доходом от 100 тыс. рублей чаще поддерживают обязательность брака, тогда как женщины с аналогичным заработком склоняются к большей свободе выбора.
Молодые женщины до 35 лет демонстрируют наибольшую приверженность традиционным нормам (42% за обязательность брака), в то время как среди женщин старше 45 лет эту позицию разделяют лишь 20%.
18:17:00 26-09-2025
А потом взгляды и убеждения разбиваются о суровую реальность при вступлении в наследство и годы с десятками судебных заседаний о признании родства
19:16:49 26-09-2025
Гость (18:17:00 26-09-2025) А потом взгляды и убеждения разбиваются о суровую реальность... 200-300руб в ЗАГСе стоит усыновить или удочерить своего ребёнка, если не в браке рождён.
19:35:57 26-09-2025
Гость (19:16:49 26-09-2025) 200-300руб в ЗАГСе стоит усыновить или удочерить своего ребё... Усыновить своего ребенка - что-то в этом есть…
20:35:21 26-09-2025
Гость (19:35:57 26-09-2025) Усыновить своего ребенка - что-то в этом есть…... позорище и несостоятельность как взрослого мужчины, нужно обязательно оформлять отношения и тем самым гарантировать детям и жене юридическую защищенность. не знать этогои не беспокоиться от этом - глупость и безответственность. обществом должно порицаться сожительство и тем более рождение незаконных детей этих случаях
09:28:27 27-09-2025
Гость (20:35:21 26-09-2025) позорище и несостоятельность как взрослого мужчины, нужно об... Смешно. Тебя просто бывшая любимая жена не мотала по судам, даже если ты очень хороший. Даже если она была с виду очень хорошая, а на деле, вдруг, не та. Люди лишь со временем показывают истинную свою сущность. Очень много случаев
Я не целиком камень в огород женщин.
Бывает и наоборот, нормальная, а попадётся ей гуляка-забияка. Мне и их жаль.
16:56:48 27-09-2025
Гость (09:28:27 27-09-2025) Смешно. Тебя просто бывшая любимая жена не мотала по судам, ... Была семья, другой не будет. Женщины сами разваливают свои семьи и потом не пойми с кем сожительствуют при вашем ребенке... А бывшией муж башляет, как лох последний, за весь этот банкет и разврат. В загз я больше ни ногой. Взрослым стал, мудрым. Проживу как-нибудь и без него. Спасибо)
18:51:33 26-09-2025
Кто же опросил каждого пятого барнаульца. Статистические методу в опу 🤨
20:34:48 26-09-2025
Гость (18:51:33 26-09-2025) Кто же опросил каждого пятого барнаульца. Статистические мет... Опрашивали всех, кого хотели, и ИЗ них каждый пятый. Меня не опрашивали. Из знакомых тоже никто этим событием не делился. Так что возможно , от Балды статистика...
19:12:52 26-09-2025
Дьявольщина разъедает брачные узы.
20:36:56 26-09-2025
байстрюки, бастарды и ублюдки стало быть для них норма...? ужас
21:20:55 26-09-2025
Заметьте "Каждый пятый барнаулец" - не барнаулка!
Это как при переписи замужних в 3 раза больше, чем женатых.
22:18:31 26-09-2025
передача прав наследства касается только тех барнаульцев, у которых есть что оставить в наследство кроме ипотечных обязательств.
00:45:09 27-09-2025
Ну да, усыновить собственное дитя - это норма для нынешнего общества. Вырастает ребёнок, находит свидетельство об усыновлении, и начинаются вопросы и мысли в голове - а я неродной, что ли? Для меня вот только это уже бы явилось мощнейшим стимулом сходить в загс и оформить отношения до рождения ребёнка.