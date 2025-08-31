В Госдуме заявили, что с 1 сентября изменятся требования к перевозке детей
Службы такси за нарушение будут наказывать большим штрафом за "заменители" детских кресел
31 августа 2025, 08:40, ИА Амител
С 1 сентября вступают в силу новые требования к перевозке детей, предусматривающие крупные штрафы за использование "заменителей" детских кресел в машинах. Как сообщает ТАСС, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые собой представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», – сказала Буцкая.
За нарушение предусмотрены штрафы: до 3 тысяч рублей – для физлиц и до 100 тысяч рублей – для юридических лиц, в том числе и такси. Сами устройства не способы выдержать нагрузку и могут привести к травмам и удушению ребенка.
10:08:35 31-08-2025
Россия - не чего постоянного. Живет на одних штрафах.
11:13:50 31-08-2025
Кажется, делают всё, чтобы заводить детей оставалось всё меньше желания. Всё больше заморочек и проблем. К реальной безопасности отношения не имеет.
11:40:22 31-08-2025
Пусть в автобусах и трамваях едут стоя ?
Что говорит эта Бутская ?
15:33:50 31-08-2025
Гость (11:40:22 31-08-2025) Пусть в автобусах и трамваях едут стоя ?Что говорит эта ... Вообще в ОТ им нечего делать. Лет так до 18. А то мало ли что. Заденет кто-то, прикоснется, толкнет. Взглялом не таким посмотрит! А они нафантазируют потом с три короба. Пешочком! Или родоки на машине пускай возят.
15:27:13 31-08-2025
Кто не желает или не может следовать сложным правилам автовладельцев - "скидывайте с себя авто как белое пальто" - меняйте не шины зимой и летом, а сандалии на штиблеты" и соблюдайте элементарные пешеходные правила, ведя ребёнка за ручку. Хотя бы в публичных комментариях аргументированно парируйте то, что противоречит здравому смыслу. В законодательстве "не боги горшки обжигают". Создание безопасности для детей, начиная с жилья и заканчивая границами России - это первостепенные задачи взрослых и правительства.
19:55:15 31-08-2025
Гость (15:27:13 31-08-2025) Кто не желает или не может следовать сложным правилам автовл... Зря дилера поменял
19:55:18 31-08-2025
Гость (15:27:13 31-08-2025) Кто не желает или не может следовать сложным правилам автовл... Все эти опасности сильно преувеличены. Ну ладно у рожденных в 90-е мамаш башню конкретно рвет на фоне безделья, отсутствия системного образования, лени и тупости, но у этой-то от чего? До старческого маразма вроде бы еще далековато.
20:20:17 31-08-2025
производители детских кресел подсуетились.
22:09:41 31-08-2025
На словах у "народных слуг" - забота о безопасности ребятишек; в подоплёке же, как всегда, - неуёмная жажда наживы, в данном случае за счёт введения нового штрафа, т.е. очередной обираловки! Как говорится, 'деньги не пахнут'...
11:37:30 01-09-2025
Современные дети, ближе к взрослению , не помещаются в эти кресла, для китайских полуторок.