В Госдуме заявили, что с 1 сентября изменятся требования к перевозке детей

Службы такси за нарушение будут наказывать большим штрафом за "заменители" детских кресел

31 августа 2025, 08:40, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 1 сентября вступают в силу новые требования к перевозке детей, предусматривающие крупные штрафы за использование "заменителей" детских кресел в машинах. Как сообщает ТАСС, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые собой представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», – сказала Буцкая.

За нарушение предусмотрены штрафы: до 3 тысяч рублей – для физлиц и до 100 тысяч рублей – для юридических лиц, в том числе и такси. Сами устройства не способы выдержать нагрузку и могут привести к травмам и удушению ребенка.