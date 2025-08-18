В Госдуме заявили, что все коды верификации должны отправляться в Max
По словам депутата Ющенко, приложению следует обладать всем функционалом, который имеется в западных аналогах
18 августа 2025, 22:28, ИА Амител
Все разовые коды верификации должны отправляться в национальный мессенджер Max. Как сообщает "Абзац", об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.
Он отметил, что приложению следует обладать всем функционалом, который имеется в западных аналогах. Это позволит ему оставаться конкурентоспособным.
«У него должен быть практически весь функционал, в том числе и информационные каналы, и возможность взаимодействия с разными сервисами. Поэтому работа над тем, чтобы в Max приходили коды верификации, должна идти. Она уже ведется, я думаю, и надо быть уверенным, что данная функция будет представлена», – заявил Ющенко.
22:45:28 18-08-2025
Будь вы прокляты до 7 колена!
22:54:47 18-08-2025
А вот и ягодки начинаются
06:49:54 19-08-2025
Приложение будет конкурентоспособным, если оно будет ЛУЧШЕ, чем западные.
А принудительно ухудшать характеристики существующих мессенджеры и орать о том, что наше лучше- не о большого ума и дальновидности.
Лично мне воцап нужен только для общения с роднёй за границей. Макс такой возможности не даёт, и поэтому он не нужен.
07:49:38 19-08-2025
То есть, нет у тебя мах, не имеешь возможности пользоваться картой, а так же не можешь установить на телефон никакое приложение, которое требует код подтверждения, это предлагают???🤨
07:51:55 19-08-2025
А вскоре не будет возможности купить здесь телефон без мах☹️
08:02:20 19-08-2025
Ждем опровержение. На раз, два, три. Вот посмотрите, скажут: типа это личное мнение отдельно взятого депутата.
А так, конечно, уже можно ничему не удивляться. В некоторых приложениях-месенджерах уже одноразовый код доступа приходит в ТГ, я сам на двух проверил.
09:01:27 19-08-2025
А ничего, что это поделие фунциклирует только на андроидах 10 и выше?) То есть все те, у кого старенькие телефоны, должны будут новые купить? А харя не треснет случайно?
09:28:16 19-08-2025
"Проведенным исследованием установлено, что мессенджер – приложение МАХ для своей работы использует внешние ресурсы и взаимодействует с серверами США, Калифорния и серверами Чили, Сантьяго."
В чьих интересах работют слуги народные?
21:55:39 19-08-2025
и при отсутствии интернета всё превращается в тыкву.