В Госдуме заявили, что все коды верификации должны отправляться в Max

18 августа 2025, 22:28, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Все разовые коды верификации должны отправляться в национальный мессенджер Max. Как сообщает "Абзац", об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

Он отметил, что приложению следует обладать всем функционалом, который имеется в западных аналогах. Это позволит ему оставаться конкурентоспособным.