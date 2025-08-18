НОВОСТИОбщество

В Госдуме заявили, что все коды верификации должны отправляться в Max

По словам депутата Ющенко, приложению следует обладать всем функционалом, который имеется в западных аналогах

18 августа 2025, 22:28, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Все разовые коды верификации должны отправляться в национальный мессенджер Max. Как сообщает "Абзац", об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

Он отметил, что приложению следует обладать всем функционалом, который имеется в западных аналогах. Это позволит ему оставаться конкурентоспособным. 

«У него должен быть практически весь функционал, в том числе и информационные каналы, и возможность взаимодействия с разными сервисами. Поэтому работа над тем, чтобы в Max приходили коды верификации, должна идти. Она уже ведется, я думаю, и надо быть уверенным, что данная функция будет представлена», – заявил Ющенко.

мессенджеры

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

22:45:28 18-08-2025

Будь вы прокляты до 7 колена!

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:54:47 18-08-2025

А вот и ягодки начинаются

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:49:54 19-08-2025

Приложение будет конкурентоспособным, если оно будет ЛУЧШЕ, чем западные.
А принудительно ухудшать характеристики существующих мессенджеры и орать о том, что наше лучше- не о большого ума и дальновидности.
Лично мне воцап нужен только для общения с роднёй за границей. Макс такой возможности не даёт, и поэтому он не нужен.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:38 19-08-2025

То есть, нет у тебя мах, не имеешь возможности пользоваться картой, а так же не можешь установить на телефон никакое приложение, которое требует код подтверждения, это предлагают???🤨

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:55 19-08-2025

А вскоре не будет возможности купить здесь телефон без мах☹️

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:20 19-08-2025

Ждем опровержение. На раз, два, три. Вот посмотрите, скажут: типа это личное мнение отдельно взятого депутата.
А так, конечно, уже можно ничему не удивляться. В некоторых приложениях-месенджерах уже одноразовый код доступа приходит в ТГ, я сам на двух проверил.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:27 19-08-2025

А ничего, что это поделие фунциклирует только на андроидах 10 и выше?) То есть все те, у кого старенькие телефоны, должны будут новые купить? А харя не треснет случайно?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:16 19-08-2025


"Проведенным исследованием установлено, что мессенджер – приложение МАХ для своей работы использует внешние ресурсы и взаимодействует с серверами США, Калифорния и серверами Чили, Сантьяго."

В чьих интересах работют слуги народные?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:39 19-08-2025

и при отсутствии интернета всё превращается в тыкву.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров