"Сферум" завершил интеграцию в Мax

Минпросвещения отмечает, что площадка станет удобнее и доступнее для учеников, преподавателей и родителей

18 августа 2025, 19:33, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Коммуникационный сервис "Сферум" при поддержке Минпросвещения России завершил интеграцию в национальный мессенджер Max. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что образовательное пространство начнет работу с начала 2025-2026 учебного года. Минпросвещения утверждает, что "Сферум" станет удобнее и доступнее для учеников, преподавателей и родителей. При доработке учитывались предложения, собранные за последний год. Особенное внимание уделялось вопросам безопасности.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что интеграция "Сферума" в национальный мессенджер является значимым шагом к созданию единого цифрового образовательного пространства. У всех участников образовательного процесса появился современный и удобный инструмент для обращения и обучения.