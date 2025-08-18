"Сферум" завершил интеграцию в Мax
Минпросвещения отмечает, что площадка станет удобнее и доступнее для учеников, преподавателей и родителей
18 августа 2025, 19:33, ИА Амител
Коммуникационный сервис "Сферум" при поддержке Минпросвещения России завершил интеграцию в национальный мессенджер Max. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что образовательное пространство начнет работу с начала 2025-2026 учебного года. Минпросвещения утверждает, что "Сферум" станет удобнее и доступнее для учеников, преподавателей и родителей. При доработке учитывались предложения, собранные за последний год. Особенное внимание уделялось вопросам безопасности.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что интеграция "Сферума" в национальный мессенджер является значимым шагом к созданию единого цифрового образовательного пространства. У всех участников образовательного процесса появился современный и удобный инструмент для обращения и обучения.
19:59:16 18-08-2025
Кого-то обманули через "Сферум" мошенники и поэтому он теперь интегрирован с "Максудом"? И поэтому поводу радость?
22:57:10 18-08-2025
А жизнь то налаживается
09:22:16 19-08-2025
и тут мигранты...
15:05:22 19-08-2025
Задрали уже со своими сферумами , maxсами
Вы лучше детей учите должным образом в школах, а то за вас родители учат своих детей, а вы зря зп получаете
18:08:20 21-08-2025
Не запутина (15:05:22 19-08-2025) Задрали уже со своими сферумами , maxсами Вы лучше детей... Мы рады учить детей, а этой ерундой нас заставляют заниматься. Зачастую под угрозами увольнения. Я сам не хочу этот мессенджер.
18:58:44 21-08-2025
Не запутина (15:05:22 19-08-2025) Задрали уже со своими сферумами , maxсами Вы лучше детей...
Так вы это министру образования АК скажите. А то все понимают вроде, что там за дама сидит и молчат в тряпочку.