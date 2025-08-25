В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате семьям со школьниками и студентами

Деньги будут предназначаться на подготовку детей к учебному году

25 августа 2025, 19:06, ИА Амител

В школе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о введении ежегодной выплаты семьям к 1 сентября – деньги будут предназначаться для подготовки детей к школе. Документ инициирован лидером партии Сергеем Мироновым, сообщает пресс-служба партии.

Выплата предусмотрена для семей с детьми, которые учатся в школах, колледжах и вузах по очной форме. Они будут следующими:

28,7 тыс. рублей на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет;

от 14,3 до 21,5 тыс. рублей на студентов техникумов и вузов;

43 тыс. рублей детям из малоимущих семей.

Кроме того, по 50,2 тыс. рублей предлагается выплачивать на детей инвалидов в возрасте от 6 до 23 лет, и по 21,5 тыс. рублей – до 28 лет.

Миронов подчеркнул, что затраты на сборы в школу значительно выросли: стоимость школьного набора за год увеличилась на 30–35%. Отдельные товары, например, пластилин и акварель, подорожали на 69 и 48% соответственно. Средняя цена комплекта одежды и канцелярии достигла 28,7 тыс. рублей.