В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате семьям со школьниками и студентами
Деньги будут предназначаться на подготовку детей к учебному году
25 августа 2025, 19:06, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о введении ежегодной выплаты семьям к 1 сентября – деньги будут предназначаться для подготовки детей к школе. Документ инициирован лидером партии Сергеем Мироновым, сообщает пресс-служба партии.
Выплата предусмотрена для семей с детьми, которые учатся в школах, колледжах и вузах по очной форме. Они будут следующими:
- 28,7 тыс. рублей на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет;
- от 14,3 до 21,5 тыс. рублей на студентов техникумов и вузов;
- 43 тыс. рублей детям из малоимущих семей.
Кроме того, по 50,2 тыс. рублей предлагается выплачивать на детей инвалидов в возрасте от 6 до 23 лет, и по 21,5 тыс. рублей – до 28 лет.
Миронов подчеркнул, что затраты на сборы в школу значительно выросли: стоимость школьного набора за год увеличилась на 30–35%. Отдельные товары, например, пластилин и акварель, подорожали на 69 и 48% соответственно. Средняя цена комплекта одежды и канцелярии достигла 28,7 тыс. рублей.
«Надо учитывать, что в течение года родителей ждут дополнительные траты, и поэтому мы предлагаем государству взять на себя расходы на подготовку детей к 1 сентября», – подытожил Миронов.
00:39:45 26-08-2025
так-с. а в этом году что мешает выплатить?
09:54:30 26-08-2025
Приятно, конечно. Но, может, пусть заработать будет возможность? Почему у людей такие низкие доходы, что даже ребенка в школу проблема собрать? И ведь не тунеядцы, работают, многие ещё и калымят или вторую работу имеют, но денег нет, и нет сил держаться тут
А молодняк? Смотря на родителей, думают, что будущего у них нет в принципе, равняются на онлифаншиц и преступников. Вряд ли это хорошая основа человеческого общества
10:45:24 26-08-2025
Ну как всегда. Подали заявление на поступление дочери в детский сад через 2 недели после рождения. Так и не дождались зачисления пошли в 2012 году в школу. В 2023 окончили школу. Стали для начальных классов вводить бесплатное питание в этот год. В 2023 году поступили в университет. Идет в этом году на третий кус. Видать к окончанию третьего курса только начнут оказывать помощь. Да что за невезуха. Как молодая семья не могли брать ипотеку. То молодыми считались 27 лет то 30 то 35 лет. Нам всегда было на 1-2 года больше. Так и живем втроем в хрущевке. Оба высшее образование имеем . В год доход на семьею меньше 300 тысяч рублей. Малообеспеченными никто не признает.
11:33:06 26-08-2025
Справедливая Россия много чего хорошего предлагает, а вот единая не принимает(