В этом году матподдержку в регионе получат 67 тысяч школьников

09 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Новый учебный год начнется совсем скоро: родители школьников уже активно заняты подготовкой и закупкой всего необходимого. Впрочем, для некоторых семей в Алтайском крае предусмотрены меры поддержки. В частности, родители могут рассчитывать на выплаты в размере 7,5 и 5 тысяч рублей для подготовки к школе.

О том, кому положены эти деньги и как их получить, – в материале amic.ru.

1 Кому в Алтайском крае положены выплаты на подготовку к школе? Эта мера поддержки направлена на школьников из многодетных семей. В региональном Минсоцзащиты пояснили , какая семья считается многодетной: «Право на выплаты имеет многодетная семья, имеющая троих и более детей в возрасте до 18 лет или 23 лет при условии обучения студента по очной форме на 1 сентября текущего года». Кроме того, от родителя требуется наличие документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Плюс заявитель вместе с детьми должен жить в Алтайском крае по состоянию на 1 сентября.

2 Сколько денег можно получить в Алтайском крае на подготовку к школе? В зависимости от того, в каком классе учится школьник, выплата может составить 5 или 7,5 тысячи рублей.

3 Кто может получить 7500 рублей на подготовку к школе? Такую сумму выплачивают на первоклассников. Если ребенок из многодетной семьи уже зачислен в первый класс, родители могут обратиться за мерой поддержки и получить единоразовую выплату.

4 Кому положены 5000 рублей на подготовку к школе? Эта выплата положена учащимся 2–11-х классов.