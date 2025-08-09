НОВОСТИОбщество

Кому в Алтайском крае положены выплаты до 7,5 тысячи рублей на подготовку к школе?

В этом году матподдержку в регионе получат 67 тысяч школьников

09 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Новый учебный год начнется совсем скоро: родители школьников уже активно заняты подготовкой и закупкой всего необходимого. Впрочем, для некоторых семей в Алтайском крае предусмотрены меры поддержки. В частности, родители могут рассчитывать на выплаты в размере 7,5 и 5 тысяч рублей для подготовки к школе.

О том, кому положены эти деньги и как их получить, – в материале amic.ru.

1

Кому в Алтайском крае положены выплаты на подготовку к школе?

Эта мера поддержки направлена на школьников из многодетных семей. В региональном Минсоцзащиты пояснили, какая семья считается многодетной:
«Право на выплаты имеет многодетная семья, имеющая троих и более детей в возрасте до 18 лет или 23 лет при условии обучения студента по очной форме на 1 сентября текущего года».
Кроме того, от родителя требуется наличие документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Плюс заявитель вместе с детьми должен жить в Алтайском крае по состоянию на 1 сентября.
2

Сколько денег можно получить в Алтайском крае на подготовку к школе?

В зависимости от того, в каком классе учится школьник, выплата может составить 5 или 7,5 тысячи рублей.
3

Кто может получить 7500 рублей на подготовку к школе?

Такую сумму выплачивают на первоклассников. Если ребенок из многодетной семьи уже зачислен в первый класс, родители могут обратиться за мерой поддержки и получить единоразовую выплату.
4

Кому положены 5000 рублей на подготовку к школе?

Эта выплата положена учащимся 2–11-х классов.
5

Как получить денежную выплату на школьника к 1 сентября?

Подать заявление на получение материальной поддержки на подготовку к школе можно на портале госуслуг или в управлении соцзащиты по месту жительства.
Первый день в школе / Фото: amic.ru

Алтайский край образование выплаты школы

Комментарии

Avatar Picture
Лариса

01:12:09 12-08-2025

Если ты на семейном обучении тебе не положено ничего.

  0
Ответить
