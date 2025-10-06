В Хабаровске подростки подбросили купленную свинину на порог мечети
Духовное управление мусульман осудило произошедшее
06 октября 2025, 16:45, ИА Амител
В Хабаровске произошел инцидент, который вызвал тревогу у местных жителей и духовенства и был расценен как провокация против мусульманской общины.
Как сообщает Transsibinfo, группа подростков приобрела на рынке свинину и оставила ее у входа в мечеть. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс: видеозапись случившегося быстро разошлась по соцсетям.
Духовное управление мусульман резко осудило произошедшее, подчеркнув, что подобные действия угрожают межрелигиозному согласию. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства и ищет виновных.
Инцидент вызвал острую реакцию, потому что ислам строго запрещает свинину, относя ее к "наджасе" – ритуальной нечистоте. В Коране неоднократно подчеркивается запрет на употребление этого мяса. Для мусульман нарушение данного запрета считается тяжким грехом, сводящим на нет все добрые дела человека.
