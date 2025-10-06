НОВОСТИОбщество

В Хабаровске подростки подбросили купленную свинину на порог мечети

Духовное управление мусульман осудило произошедшее

06 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Подростки подбрасывают свинину к мечети / Фото: islamnews.ru
В Хабаровске произошел инцидент, который вызвал тревогу у местных жителей и духовенства и был расценен как провокация против мусульманской общины.

Как сообщает Transsibinfo, группа подростков приобрела на рынке свинину и оставила ее у входа в мечеть. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс: видеозапись случившегося быстро разошлась по соцсетям.

Духовное управление мусульман резко осудило произошедшее, подчеркнув, что подобные действия угрожают межрелигиозному согласию. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства и ищет виновных.

Инцидент вызвал острую реакцию, потому что ислам строго запрещает свинину, относя ее к "наджасе" – ритуальной нечистоте. В Коране неоднократно подчеркивается запрет на употребление этого мяса. Для мусульман нарушение данного запрета считается тяжким грехом, сводящим на нет все добрые дела человека.

Комментарии 7

Гость

16:48:39 06-10-2025

зимой в армии муслимы только-так сало ели

Гость

17:20:34 06-10-2025

А что мусульмане делают в Хабаровске вон в свои страны

Кхм...

17:33:24 06-10-2025

А нужно ещё более лучше "про мигрантов" в телевизере и на всех официальных сайтах покричать.

Гость

22:28:52 06-10-2025

Да расплодилась нечисть в россии

Гость

22:44:21 06-10-2025

А бараньи туши, развешанные на православном храме - что ж не осудили? Или это - им можно?

гость

10:02:44 07-10-2025

ну а в чем проблема? не хочет есть - пусть не ест, собачек покормит

Гость

15:15:08 07-10-2025

В Исламе кстати считается .что Аллах видит только в светлое время суток. Так что после захода солнца они хомячат только в путь все подряд.

