НОВОСТИОбщество

Обезьяна в подгузнике атаковала менеджера магазина в Красноярске. Видео

Ее хозяин бросился в погоню за животным

02 октября 2025, 11:30, ИА Амител

В Красноярске произошел необычный инцидент в магазине бытовой техники. По данным РЕН ТВ, в торговый зал пришли покупатели с ручной обезьяной, которую держали в сумке. В какой-то момент замок расстегнули, и животное выскочило наружу. Обезьяна начала носиться по залу, чем привлекла внимание сотрудников и посетителей.

Менеджер магазина в это время занимался распаковкой микроволновки и не подозревал об опасности. Обезьяна внезапно запрыгнула ему на голову, укусила за ухо и нанесла царапины. После этого она снова убежала, а ее хозяин бросился в погоню.

О состоянии пострадавшего менеджера не сообщается.

Собака / Фото: amic.ru

В России могут запретить содержание опасных пород собак в многоквартирных домах

Инициатива затрагивает породы из официального перечня, утвержденного правительством РФ
НОВОСТИОбщество

Красноярский край магазины Нападения на людей животные

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:32:23 02-10-2025

Обезьяны - крайне долбанутые животные, их укусы очень болезненны и вносят в рану массу инфекций, вплоть до бешенства. В Тае сталкивался с такими макаками, нафиг такое счастье, соседку по экскурсии такая цапнула за руку, рука раздулась потом, месяц лечения был кучей препаратов. Очень опасные твари и очень непредсказуемые, захочет она какую-то вашу вещь, телефон, очки, шляпу или еще что-то ей понравится у вас и она будет делать все чтобы ее заполучить, в том числе кусать вас. А если вы ей пинка дадите в ответ на ее попытки, то тут уже еще кучка макак подключится и они уже кучей будут вас грызть. Лучше не пересекаться с ними никак и не ездить на экскурсии на их острова.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров