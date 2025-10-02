Обезьяна в подгузнике атаковала менеджера магазина в Красноярске. Видео
Ее хозяин бросился в погоню за животным
02 октября 2025, 11:30, ИА Амител
В Красноярске произошел необычный инцидент в магазине бытовой техники. По данным РЕН ТВ, в торговый зал пришли покупатели с ручной обезьяной, которую держали в сумке. В какой-то момент замок расстегнули, и животное выскочило наружу. Обезьяна начала носиться по залу, чем привлекла внимание сотрудников и посетителей.
Менеджер магазина в это время занимался распаковкой микроволновки и не подозревал об опасности. Обезьяна внезапно запрыгнула ему на голову, укусила за ухо и нанесла царапины. После этого она снова убежала, а ее хозяин бросился в погоню.
О состоянии пострадавшего менеджера не сообщается.
16:32:23 02-10-2025
Обезьяны - крайне долбанутые животные, их укусы очень болезненны и вносят в рану массу инфекций, вплоть до бешенства. В Тае сталкивался с такими макаками, нафиг такое счастье, соседку по экскурсии такая цапнула за руку, рука раздулась потом, месяц лечения был кучей препаратов. Очень опасные твари и очень непредсказуемые, захочет она какую-то вашу вещь, телефон, очки, шляпу или еще что-то ей понравится у вас и она будет делать все чтобы ее заполучить, в том числе кусать вас. А если вы ей пинка дадите в ответ на ее попытки, то тут уже еще кучка макак подключится и они уже кучей будут вас грызть. Лучше не пересекаться с ними никак и не ездить на экскурсии на их острова.