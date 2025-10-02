Обезьяна в подгузнике атаковала менеджера магазина в Красноярске. Видео

Ее хозяин бросился в погоню за животным

02 октября 2025, 11:30, ИА Амител

В Красноярске произошел необычный инцидент в магазине бытовой техники. По данным РЕН ТВ, в торговый зал пришли покупатели с ручной обезьяной, которую держали в сумке. В какой-то момент замок расстегнули, и животное выскочило наружу. Обезьяна начала носиться по залу, чем привлекла внимание сотрудников и посетителей.

Менеджер магазина в это время занимался распаковкой микроволновки и не подозревал об опасности. Обезьяна внезапно запрыгнула ему на голову, укусила за ухо и нанесла царапины. После этого она снова убежала, а ее хозяин бросился в погоню.

О состоянии пострадавшего менеджера не сообщается.