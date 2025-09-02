В Индустриальном районе Барнаула на сутки отключили горячую воду в 20 домах
Отключение связано с плановыми работами
02 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
В Индустриальном районе Барнаула 2 сентября с 09:00 утра отключено горячее водоснабжение в 20 жилых домах, трех детских садах и одной школе, сообщает пресс-служба СГК.
Отключение связано с плановыми работами на центральном тепловом пункте, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Подача горячей воды будет восстановлена 3 сентября к 09:00 утра.
Ресурс ограничили в жилых домах по адресам:
-
ул. Панфиловцев, 14, 16, 18, 18а, 20, 24, 22, 4/1, 4/2, 4а/1, 4а/2, 6, 8, 10, 10а, 12, 4;
-
ул. Попова, 95, 99, 85, 87, 91;
-
Павловский тракт, 132, 134, 134а, 134б;
-
ул. Георгиева, 40, 44, 46;
-
ул. 50 лет СССР, 51, 51а.
Как пояснили в пресс-службе, это необходимо для повышения надежности работы теплового пункта в предстоящий отопительный сезон.
За актуальной информацией о процессе восстановления подачи воды жители могут обращаться в оперативно-диспетчерскую службу компании по телефону 8 (3852) 59-97-15.
12:41:11 02-09-2025
Предупреждать о плановых работах нужно заранее жителей, а не ставить перед фактом!
19:52:37 02-09-2025
Это нужно для нового дома , который будет вместо ИСКРЫ.