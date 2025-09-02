В Индустриальном районе Барнаула на сутки отключили горячую воду в 20 домах

Отключение связано с плановыми работами

02 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В Индустриальном районе Барнаула 2 сентября с 09:00 утра отключено горячее водоснабжение в 20 жилых домах, трех детских садах и одной школе, сообщает пресс-служба СГК.

Отключение связано с плановыми работами на центральном тепловом пункте, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Подача горячей воды будет восстановлена 3 сентября к 09:00 утра.

Ресурс ограничили в жилых домах по адресам:

ул. Панфиловцев, 14, 16, 18, 18а, 20, 24, 22, 4/1, 4/2, 4а/1, 4а/2, 6, 8, 10, 10а, 12, 4;

ул. Попова, 95, 99, 85, 87, 91;

Павловский тракт, 132, 134, 134а, 134б;

ул. Георгиева, 40, 44, 46;

ул. 50 лет СССР, 51, 51а.

Как пояснили в пресс-службе, это необходимо для повышения надежности работы теплового пункта в предстоящий отопительный сезон.

За актуальной информацией о процессе восстановления подачи воды жители могут обращаться в оперативно-диспетчерскую службу компании по телефону 8 (3852) 59-97-15.