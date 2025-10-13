В Иркутской области 14-летний подросток зарезал возлюбленную из-за ревности
Также школьник убил 23-летнюю девушку, которая пыталась его остановить
13 октября 2025, 08:45, ИА Амител
В Иркутской области 14-летний подросток убил двух девушек. Одну он зарезал из-за ревности, другую – за попытку его остановить. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Трагедия произошла в Шелеховском районе. Школьник пришел домой к своей возлюбленной и начал ссориться с ней в подъезде. В ходе конфликта парень несколько раз ударил ее ножом. 23-летняя соседка попыталась остановить его, однако сама пострадала от ножевых ранений. Обе девушки скончались в больнице.
Юношу задержал мужчина, который выбежал из квартиры. Правоохранители выяснили, что подросток ранил возлюбленную на фоне ревности.
«С задержанным работают сотрудники ОМВД России по Шелеховскому району, а также следственные органы», – заключили в ведомстве.
Ему 14 лет. Судить его нельзя. Надо убийцу перевоспитывать, чтоб через несколько лет он стал ещё больше убивать.
09:00:48 13-10-2025
Горожанин. (08:52:34 13-10-2025) Ему 14 лет. Судить его нельзя. Надо убийцу перевоспитывать, ... Учите и чтите УК РФ.
"УК РФ Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство и т.д."
10:06:09 13-10-2025
Горожанин. (08:52:34 13-10-2025) Ему 14 лет. Судить его нельзя. Надо убийцу перевоспитывать, ... еще как можно,посидит на малолетке 10 лет за двойной разбой, получит хороших звиздюлей на всю жизнь запомнит.
ишь ревнивый какой собственник ну найди другую будь умнее так нет же решил доказать всем что альфа самец теперь будет плакать что в компьютер не поиграть
09:02:12 13-10-2025
нужно какую-то закрытую территорию, под колючкой для таких людей создавать. если уж быстро и дешево решать вопрос - религия не позволяет
09:51:08 13-10-2025
Гость (09:02:12 13-10-2025) нужно какую-то закрытую территорию, под колючкой для таких ... В идеале бы усыплять. Две жизни унес, справедливо и даже гуманно, чтобы просто уснул. А то еще чью нибудь жизнь заберет
10:31:15 13-10-2025
Гость (09:51:08 13-10-2025) В идеале бы усыплять. Две жизни унес, справедливо и даже гум... согласен
09:28:43 13-10-2025
зумер. перевозбудился - не прошел очередной отдых в дурке.
09:58:42 13-10-2025
Musik (09:28:43 13-10-2025) зумер. перевозбудился - не прошел очередной отдых в дурке....
Ну да, ведь никто старше 20 лет не убивает из ревности. Вы когда-нибудь смотрели Каневского?
10:57:37 13-10-2025
Sic semper tyrannis (09:58:42 13-10-2025) Ну да, ведь никто старше 20 лет не убивает из ревности. ... видел, но не смотрел.
10:32:11 13-10-2025
Это не ревность, это эгоизм в чистом виде. В дурку на лечение до армии его.
11:16:31 13-10-2025
Гость (10:32:11 13-10-2025) Это не ревность, это эгоизм в чистом виде. В дурку на лечени... Ревность это в принципе эгоизм
18:18:52 15-10-2025
Если в подъезде все началось, значит он пришёл уже с ножом, т е заранее подумал, взял оружие преступления и шёл с намерением.. 😱😱😱