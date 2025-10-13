Также школьник убил 23-летнюю девушку, которая пыталась его остановить

13 октября 2025, 08:45, ИА Амител

В Иркутской области 14-летний подросток убил двух девушек. Одну он зарезал из-за ревности, другую – за попытку его остановить. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла в Шелеховском районе. Школьник пришел домой к своей возлюбленной и начал ссориться с ней в подъезде. В ходе конфликта парень несколько раз ударил ее ножом. 23-летняя соседка попыталась остановить его, однако сама пострадала от ножевых ранений. Обе девушки скончались в больнице.

Юношу задержал мужчина, который выбежал из квартиры. Правоохранители выяснили, что подросток ранил возлюбленную на фоне ревности.