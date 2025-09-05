Дагестанский подросток зарезал знакомого из-за просьбы "не орать возле дома". Видео
Парня пытались спасти, но он умер в больнице
05 сентября 2025, 14:11, ИА Амител
В Республике Дагестан в селе Сабнова подросток убил знакомого во время ссоры. Как сообщили следственные органы, трагедия произошла накануне возле одного из домов на улице Шоссейной. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
По предварительным данным, два местных жителя шумели во дворе, когда к ним вышел 22-летний хозяин дома, приехавший навестить мать, и сделал замечание. Между молодыми людьми вспыхнула перепалка, в ходе которой 16-летний подросток достал нож и ударил оппонента в живот и руку.
«Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь – молодой человек скончался от полученных ранений», – сообщает Telegram-канал.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Он задержан, следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
