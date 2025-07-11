В Иркутской области два человека погибли при падении параплана

Следователи возбудили уголовное дело

11 июля 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Miguel Alcântara / unsplash.com

Два человека погибли при падении параплана в Иркутской области, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Инцидент случился во время прогулочного полета вечером 10 июля в районе залива Дондир Братского водохранилища. Уточняется, что аппарат рухнул в воду.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" (по ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Утром 6 июля самолет Ан-2 в Забайкалье совершил жесткую посадку. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа. Пострадали десять человек.

Причиной происшествия стала неисправность двигателя.