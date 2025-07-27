В Камне-на-Оби из реки достали тело пропавшей 14-летней девочки

В момент трагедии взрослых рядом не было

В Камне-на-Оби утонула 14-летняя девочка, которую искали спасатели. Ее тело достали водолазы. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Ранее находившиеся на берегу очевидцы рассказывали, что школьница зашла в воду и исчезла из виду через некоторое время. Взрослых рядом не было.

«Водолазами поисково-спасательного отряда краевого управления из реки Оби поднято тело девочки 2011 года рождения, поиски которой велись в районе города Камня-на-Оби», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать осторожность во время отдыха и купаться только на оборудованных пляжах.