В Карелии водителя вырезали из кабины грузовика после ДТП на трассе "Кола"

Мужчину передали врачам скорой помощи

02 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

ДТП на трассе "Кола" / Фото: t.me/goskomitet_rk
В Беломорском округе Карелии вечером 1 декабря произошло серьезное ДТП на трассе "Кола" – столкнулись два грузовика, после чего оба большегруза съехали в кювет, пишет "КарелИнформ".

Как сообщили в региональном Госкомитете по безопасности, один из водителей оказался заблокирован в кабине, и для его спасения потребовалось вмешательство экстренных служб.

На место происшествия выезжали пожарные части № 61, медики и сотрудники ГАИ. Спасатели обесточили технику, осмотрели место аварии и с помощью специнструмента вырезали водителя из искореженной кабины. Мужчину передали врачам скорой помощи. Разлива топлива, по данным ведомства, не произошло.

Отмечается, что движение по трассе не перекрывали – машины пропускали в штатном режиме.

