В крымской больнице пациент донес на соседа-украинца после разговора о СВО

Очевидцы рассказали, что причиной конфликта стало украинское происхождение мужчины

05 сентября 2025, 14:55, ИА Амител

В Крыму пациент больницы донес на соседа / Источник фото: "Осторожно, новости"

В Крыму прекратили дело в отношении 63-летнего местного жителя, на которого донес сосед по палате после разговора о СВО.

Как выяснили "Осторожно, новости", мужчина по имени Валерий лечился в Кировской центральной районной больнице и якобы во время беседы с другим пациентом критиковал действия российской армии. Его сосед Николай заявил в полицию, что тот говорил: «Они бомбят наши дома, складываются многоэтажки». По этой причине Валерия обвинили в дискредитации ВС РФ и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

«На суде Валерий отрицал обвинения, утверждал, что лишь сказал о своем украинском происхождении и не высказывался против армии. Он подчеркнул, что полностью поддерживает позицию президента и даже писал письма с предложениями по тактике боевых действий», – пишут "Осторожно, новости".

Дело дошло до Верховного суда, где штраф отменили. На повторном заседании выяснилось, что единственным свидетелем обвинения был Николай, тогда как другие пациенты подтвердили лишь бытовой разговор и оскорбления со стороны доносчика. Кроме того, Валерий предоставил справку о перечислении денег в поддержку СВО. Суд пришел к выводу, что публичности в его действиях не было, и прекратил производство за отсутствием состава правонарушения.

