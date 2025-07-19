НОВОСТИПроисшествия

В Кузбассе при столкновении ВАЗа и КамАЗа погибли четыре человека

Все погибшие находились в легковушке

19 июля 2025, 19:25, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Кузбассу

Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Прокопьевском районе Кузбасса, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП случилось 19 июля около 10 утра на 74-м километре трассы Белово – Коновалово – Прокопьевск. 44-летний водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110.

"В результате автоаварии 19-летний водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Musik

19:51:10 19-07-2025

ВАЗ - гроб на колесиках. 8-(((

Гость

21:14:44 19-07-2025

Musik (19:51:10 19-07-2025) ВАЗ - гроб на колесиках. 8-(((... У тебя какое авто?! Попробуй "возьми на абордаж" грузовика

гость

19:42:14 20-07-2025

Гость (21:14:44 19-07-2025) У тебя какое авто?! Попробуй "возьми на абордаж" грузовика... Зачем таким людям, такое советовать, вдруг у него тАйотТа и он бессмертный, попробует а у водителя грузовика потом головняков куча, как его с бампера отскрести. Советовали бы уж авто с 7 осями и двумя кабинами таранить))

