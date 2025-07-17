Восьмимесячная девочка, выжившая в ДТП под Новосибирском, может попасть в детдом

Она оказалась единственной, пережившей жуткую аварию

17 июля 2025, 23:35, ИА Амител

Место ДТП / Фото: прокуратура Новосибирской области

Стали известны подробности аварии, произошедшей в Красноозерском районе Новосибирской области 16 июля. Как сообщает "КП-Новосибирск", в живых осталась лишь восьмимесячная девочка, которая находилась в авто с родителями.

По предварительной информации, легковушки Suzuki SX4 и Toyota Sprinter столкнулись на 290-м километре федеральной трассы К-17Р. В Toyota ехала семья из села Шилово-Курья Карасукского района – муж, жена, восьмимесячная дочь и два родственника из Германии. За рулем был отец ребенка.

По текущей версии, водитель Suzuki пошел на обгон и не справился с управлением – все люди, что были в этой машине, погибли. Кроме того, погибли четыре человека из Toyota. Выжила лишь восьмимесячная девочка. В момент аварии она была в кресле и пристегнута. Вертолетом ее доставили в больницу.

У погибших супругов, помимо восьмимесячной дочки, остались три сына. Как говорят сельчане, старший перешел в восьмой класс, средний – в седьмой, младший – в третий. Сейчас они находятся с дедушкой, которому 70 лет. Пока неизвестно, с кем останутся несовершеннолетние.

Как сообщила "КП" детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, сейчас обсуждается, кто возьмет на себя заботу о троих мальчиках и восьмимесячной девочке. Не исключено, что их передадут на попечение органов опеки. В администрации Карасукского района сообщили, что семья, погибшая в ДТП, была на хорошем счету.