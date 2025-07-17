Восьмимесячная девочка, выжившая в ДТП под Новосибирском, может попасть в детдом
Она оказалась единственной, пережившей жуткую аварию
17 июля 2025, 23:35, ИА Амител
Стали известны подробности аварии, произошедшей в Красноозерском районе Новосибирской области 16 июля. Как сообщает "КП-Новосибирск", в живых осталась лишь восьмимесячная девочка, которая находилась в авто с родителями.
По предварительной информации, легковушки Suzuki SX4 и Toyota Sprinter столкнулись на 290-м километре федеральной трассы К-17Р. В Toyota ехала семья из села Шилово-Курья Карасукского района – муж, жена, восьмимесячная дочь и два родственника из Германии. За рулем был отец ребенка.
По текущей версии, водитель Suzuki пошел на обгон и не справился с управлением – все люди, что были в этой машине, погибли. Кроме того, погибли четыре человека из Toyota. Выжила лишь восьмимесячная девочка. В момент аварии она была в кресле и пристегнута. Вертолетом ее доставили в больницу.
У погибших супругов, помимо восьмимесячной дочки, остались три сына. Как говорят сельчане, старший перешел в восьмой класс, средний – в седьмой, младший – в третий. Сейчас они находятся с дедушкой, которому 70 лет. Пока неизвестно, с кем останутся несовершеннолетние.
Как сообщила "КП" детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, сейчас обсуждается, кто возьмет на себя заботу о троих мальчиках и восьмимесячной девочке. Не исключено, что их передадут на попечение органов опеки. В администрации Карасукского района сообщили, что семья, погибшая в ДТП, была на хорошем счету.
19:31:52 18-07-2025
нет никаких родственников что-ли? что за позор?!