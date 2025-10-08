"В квартире +10". Недавно построенный дом остался без отопления в Барнауле
Многие жильцы сейчас готовятся к переезду
08 октября 2025, 13:30, ИА Амител
В Барнауле собственники нового дома на Партизанской, 76, заявили о серьезных проблемах с отоплением. По словам одной из жительниц, Евгении, в ее квартире температура держится на уровне +10 градусов, а в подъезде и вовсе +5. Из-за холода даже перестал работать лифт. Об этом пишет Telegram-канал Barnaul 22.
Дом был сдан только в этом году, многие жильцы сейчас делают ремонты и готовятся к переезду. Однако, как выяснилось, заявка на подключение к отоплению так и не была подана. Люди опасаются, что при таких условиях система может разморозиться полностью.
Управляющая компания пока не дала никаких разъяснений, и собственники решили обратиться в СМИ, чтобы привлечь внимание к ситуации и не остаться без тепла в зимний период.
13:39:16 08-10-2025
чем думали-то? когда этому ферзю деньги несли? на нем же печати ставить негде
13:44:44 08-10-2025
Вот странные же люди! То просились въехать в недостроенный дом с недоделками, теперь срочно переезжают))) Не беспокойтесь, если заявка на подключение к отоплению, как вы говорите, не подавалась, то теплоносителя в батареях нет и они не разморозятся. В крайнем случае, если систему заполняли, то сотрудники УК быстренько сольют. А вот ремонт делать в подобной недостройке, было большой ошибкой. Деньги, как говорится, на ветер. Да и лифт не работает совсем не потому, что замёрз)))
13:56:20 08-10-2025
Гость (13:44:44 08-10-2025) Вот странные же люди! То просились въехать в недостроенный д...
В качестве утешения, жильцы дома могут посмотреть ролик от руководителя АН "Бенуа", вышедший на этой недели, какие новостройки вводятся в эксплуатацию в С-Петербурге от СК "Самолёт". Там жильцы не только рассказывают, но и показывают свои проблемы в "новом" жилье))) У вас, можете поверить и убедиться, всё хорошо!
13:52:24 08-10-2025
может ли работать лифт в подъезде при температуре +5 ?
13:58:55 08-10-2025
ТЭЦ не резиновая. Построили дом - стройте рядом ТЭЦ.
А то как пиявки всё присасываются и присасываются к советскому наследию.
17:01:00 08-10-2025
Гость (13:58:55 08-10-2025) ТЭЦ не резиновая. Построили дом - стройте рядом ТЭЦ.А то... Там своя котельная, к ТЭЦ подключение не требуется.
14:24:42 08-10-2025
Какие все добрые люди здесь обхахочишся. Если вот уже появилась эта статья значит необходимо реагировать.Нельзя что бы детки и пожилые да и в обще все жили в плохо отапливаемых помещений - а таких много еще по городу.
14:31:40 08-10-2025
гость (14:24:42 08-10-2025) Какие все добрые люди здесь обхахочишся. Если вот уже появил... А про кошечек с собаками забыли сказать
15:02:06 08-10-2025
Ну так не "Жемчужиной" надо было называть сразу, а Хижиной, Лачужиной, или еще там каким сараем. Вот зачем так бессовестно вводить людей в заблуждение?
16:56:50 08-10-2025
Нары плачут по Клейнатовскому, но пока получается откупиться
07:57:40 09-10-2025
Дом элитный. Думаю, разберутся. Возможно там нужно поставить допнасосы.