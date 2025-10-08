"В квартире +10". Недавно построенный дом остался без отопления в Барнауле

Многие жильцы сейчас готовятся к переезду

08 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле собственники нового дома на Партизанской, 76, заявили о серьезных проблемах с отоплением. По словам одной из жительниц, Евгении, в ее квартире температура держится на уровне +10 градусов, а в подъезде и вовсе +5. Из-за холода даже перестал работать лифт. Об этом пишет Telegram-канал Barnaul 22.

Дом был сдан только в этом году, многие жильцы сейчас делают ремонты и готовятся к переезду. Однако, как выяснилось, заявка на подключение к отоплению так и не была подана. Люди опасаются, что при таких условиях система может разморозиться полностью.

Управляющая компания пока не дала никаких разъяснений, и собственники решили обратиться в СМИ, чтобы привлечь внимание к ситуации и не остаться без тепла в зимний период.