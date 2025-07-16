НОВОСТИПроисшествия

В Махачкале неизвестные с пистолетами напали на бойца ММА Тимура Хизриева

Два человека в масках выстрелили в спортсмена около десяти раз

16 июля 2025, 07:36, ИА Амител

Перестрелка в Махачкале / Фото: Shot
В Махачкале двое неизвестных напали на бойца ММА Тимура Хизриева, несколько раз выстрелив в него из травматического пистолета. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова устроили два человека в масках. По предварительным данным, когда Хизриев выходил из своего автомобиля, неизвестные около десяти раз выстрелили в него из травматического пистолета, а затем скрылись. Как утверждают очевидцы, убегая, стрелки выкрикивали оскорбления в адрес его семьи.

После произошедшего в городе объявили план "Перехват". Злоумышленников ищет полиция.

По данным Telegram-канала, Хизриев находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Врачи зафиксировали у спортсмена около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Его оперируют.

Тимур Хизриев – российский боец смешанного стиля. Выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других. 

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

07:46:45 16-07-2025

Нормальный Дагестан, что не так?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:46 16-07-2025

Сильнее мастера спорта по боксу только мастера спорта по стрельбе

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:36 16-07-2025

Это бременские музыканты!
Я узнал их!
Мы раз! Бо-бо! Ой-ойники!
Разбойники! Разбойники!
Пиф-паф! И вы покойники!
Покойники, покойники...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:20:33 16-07-2025

Сразу вспоминаются 90 годы и группировки, года спорцменов состоявших в них валили направо и налево.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:40 16-07-2025

гость (08:20:33 16-07-2025) Сразу вспоминаются 90 годы и группировки, года спорцменов со... вообще-то они и не проходили...
они хорошо маскировались под законные методы...!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:09:05 16-07-2025

лучше старенький тт, чем дзюдо и мма

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:55:45 16-07-2025

гость (09:09:05 16-07-2025) лучше старенький тт, чем дзюдо и мма... за ношение сейчас могут выдать зачетно.
к слову - в соседнем регионе самбо вводится в школах обязятельным с 2 класса 8-)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:13 16-07-2025

Боец мма - спортсмен? Хотя , судя по видео бегает он хорошо, значит спортсмен.

  0 Нравится
Ответить
