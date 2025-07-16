В Махачкале неизвестные с пистолетами напали на бойца ММА Тимура Хизриева
Два человека в масках выстрелили в спортсмена около десяти раз
В Махачкале двое неизвестных напали на бойца ММА Тимура Хизриева, несколько раз выстрелив в него из травматического пистолета. Об этом сообщает Shot.
По информации источника, стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова устроили два человека в масках. По предварительным данным, когда Хизриев выходил из своего автомобиля, неизвестные около десяти раз выстрелили в него из травматического пистолета, а затем скрылись. Как утверждают очевидцы, убегая, стрелки выкрикивали оскорбления в адрес его семьи.
После произошедшего в городе объявили план "Перехват". Злоумышленников ищет полиция.
По данным Telegram-канала, Хизриев находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Врачи зафиксировали у спортсмена около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Его оперируют.
Тимур Хизриев – российский боец смешанного стиля. Выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.
07:46:45 16-07-2025
Нормальный Дагестан, что не так?
07:57:46 16-07-2025
Сильнее мастера спорта по боксу только мастера спорта по стрельбе
08:15:36 16-07-2025
Это бременские музыканты!
Я узнал их!
Мы раз! Бо-бо! Ой-ойники!
Разбойники! Разбойники!
Пиф-паф! И вы покойники!
Покойники, покойники...
08:20:33 16-07-2025
Сразу вспоминаются 90 годы и группировки, года спорцменов состоявших в них валили направо и налево.
16:38:40 16-07-2025
гость (08:20:33 16-07-2025) Сразу вспоминаются 90 годы и группировки, года спорцменов со... вообще-то они и не проходили...
они хорошо маскировались под законные методы...!
09:09:05 16-07-2025
лучше старенький тт, чем дзюдо и мма
09:55:45 16-07-2025
гость (09:09:05 16-07-2025) лучше старенький тт, чем дзюдо и мма... за ношение сейчас могут выдать зачетно.
к слову - в соседнем регионе самбо вводится в школах обязятельным с 2 класса 8-)))
11:48:13 16-07-2025
Боец мма - спортсмен? Хотя , судя по видео бегает он хорошо, значит спортсмен.