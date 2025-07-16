Два человека в масках выстрелили в спортсмена около десяти раз

16 июля 2025, 07:36, ИА Амител

Перестрелка в Махачкале / Фото: Shot

В Махачкале двое неизвестных напали на бойца ММА Тимура Хизриева, несколько раз выстрелив в него из травматического пистолета. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова устроили два человека в масках. По предварительным данным, когда Хизриев выходил из своего автомобиля, неизвестные около десяти раз выстрелили в него из травматического пистолета, а затем скрылись. Как утверждают очевидцы, убегая, стрелки выкрикивали оскорбления в адрес его семьи.

После произошедшего в городе объявили план "Перехват". Злоумышленников ищет полиция.

По данным Telegram-канала, Хизриев находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Врачи зафиксировали у спортсмена около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Его оперируют.

Тимур Хизриев – российский боец смешанного стиля. Выступал на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других.