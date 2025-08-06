В Max протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам"

Ранее в Госдуме заявляли, что мессенджер полноценно интегрируют с сервисом в течение нескольких недель

06 августа 2025, 19:18, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Национальный мессенджер Max успешно протестировал оборудование для подключения к "Госуслугам". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Поставщиком стала IT-компания "Инфотекс интернет траст", которая имеет лицензии Минцифры, ФСТЭК и ФСБ. Для подключения использовался протокол аутентификации OpenID Connect – он позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между мессенджером и порталом государственных услуг.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявлял, что национальный мессенджер полноценно интегрируют с "Госуслугами" уже через несколько недель.