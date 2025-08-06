В Max протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам"
Ранее в Госдуме заявляли, что мессенджер полноценно интегрируют с сервисом в течение нескольких недель
06 августа 2025, 19:18, ИА Амител
Национальный мессенджер Max успешно протестировал оборудование для подключения к "Госуслугам". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.
Поставщиком стала IT-компания "Инфотекс интернет траст", которая имеет лицензии Минцифры, ФСТЭК и ФСБ. Для подключения использовался протокол аутентификации OpenID Connect – он позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между мессенджером и порталом государственных услуг.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявлял, что национальный мессенджер полноценно интегрируют с "Госуслугами" уже через несколько недель.
