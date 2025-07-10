В мэрии Барнаула назвали места, где нельзя купаться
В список вошло 25 диких пляжей
10 июля 2025, 12:40, ИА Амител
В Барнауле насчитывается 25 опасных мест, где купаться запрещено. Они расположены в Центральном, Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии подчеркнули, что основная причина гибели людей на водных объектах – несоблюдение правил безопасности и купание на диких пляжах.
"Опасность купания на несанкционированных пляжах обусловлена не только их несоответствием гигиеническим нормативам, но и связана с отсутствием спасательных постов и экстренной медицинской помощи. Как следствие, отсутствует возможность оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи при возникновении несчастных случаев", – говорится в сообщении.
Власти и спасатели также призывают родителей не отпускать детей к воде без сопровождения взрослых, не разрешать купаться в необорудованных местах и обеспечивать постоянный контроль за ребенком во время водных игр.
Ранее подробно рассказали, где можно купаться, что ни в коем случае нельзя делать на водоеме и как помочь тонущему человеку.
13:03:22 10-07-2025
На муниципальный пляж Барнаула дорога, или в грязи утонешь или в пыли задохнёшся.
Проще в запрещённых местах отдыхать
13:34:44 10-07-2025
Как говорится, спасибо за информацию. Уточнили места для купания)))))
16:14:34 10-07-2025
Пессимист 2 (13:34:44 10-07-2025) Как говорится, спасибо за информацию. Уточнили места для куп... В ванной дома. и то точно не знаю- а вдруг запрещено.
08:18:42 11-07-2025
Пессимист 2 (13:34:44 10-07-2025) Как говорится, спасибо за информацию. Уточнили места для куп... вместо названия мест, где МОЖНО купаться, сказали, где нельзя... Как всегда все с ног на голову поставлено...
13:39:31 10-07-2025
вот 146% что попрутся именно туда куда нельзя.
13:52:14 10-07-2025
Musik (13:39:31 10-07-2025) вот 146% что попрутся именно туда куда нельзя.... 150%. Это и ежу понятно.
13:52:15 10-07-2025
Какую опасность река Барнаулка представляет летом? Она же не глубокая.
16:09:52 10-07-2025
на тех местах, где разрешено - грязь, загаженные кусты, ужас-туалеты и саспиенс-раздевалки. Там реально опаснее подхватить заразу, чем в "опасных" местах!!
22:37:48 10-07-2025
Где нельзя купаться - везде нельзя!!!
08:39:04 11-07-2025
Опасные места доходов не приносят.