В мэрии Барнаула назвали места, где нельзя купаться

В список вошло 25 диких пляжей

10 июля 2025, 12:40

Изображения: администрация Барнаула

В Барнауле насчитывается 25 опасных мест, где купаться запрещено. Они расположены в Центральном, Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что основная причина гибели людей на водных объектах – несоблюдение правил безопасности и купание на диких пляжах.

"Опасность купания на несанкционированных пляжах обусловлена не только их несоответствием гигиеническим нормативам, но и связана с отсутствием спасательных постов и экстренной медицинской помощи. Как следствие, отсутствует возможность оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи при возникновении несчастных случаев", говорится в сообщении.

Власти и спасатели также призывают родителей не отпускать детей к воде без сопровождения взрослых, не разрешать купаться в необорудованных местах и обеспечивать постоянный контроль за ребенком во время водных игр.

Ранее подробно рассказали, где можно купаться, что ни в коем случае нельзя делать на водоеме и как помочь тонущему человеку.

Avatar Picture
Гость

13:03:22 10-07-2025

На муниципальный пляж Барнаула дорога, или в грязи утонешь или в пыли задохнёшся.
Проще в запрещённых местах отдыхать

Avatar Picture
Пессимист 2

13:34:44 10-07-2025

Как говорится, спасибо за информацию. Уточнили места для купания)))))

Avatar Picture
Гость

16:14:34 10-07-2025

Пессимист 2 (13:34:44 10-07-2025) Как говорится, спасибо за информацию. Уточнили места для куп... В ванной дома. и то точно не знаю- а вдруг запрещено.

Avatar Picture
бгг

08:18:42 11-07-2025

Пессимист 2 (13:34:44 10-07-2025) Как говорится, спасибо за информацию. Уточнили места для куп... вместо названия мест, где МОЖНО купаться, сказали, где нельзя... Как всегда все с ног на голову поставлено...

Avatar Picture
Musik

13:39:31 10-07-2025

вот 146% что попрутся именно туда куда нельзя.

Avatar Picture
Мусик-Пусик

13:52:14 10-07-2025

Musik (13:39:31 10-07-2025) вот 146% что попрутся именно туда куда нельзя.... 150%. Это и ежу понятно.

Avatar Picture
Гость

13:52:15 10-07-2025

Какую опасность река Барнаулка представляет летом? Она же не глубокая.

Avatar Picture
Гость

16:09:52 10-07-2025

на тех местах, где разрешено - грязь, загаженные кусты, ужас-туалеты и саспиенс-раздевалки. Там реально опаснее подхватить заразу, чем в "опасных" местах!!

Avatar Picture
Гость

22:37:48 10-07-2025

Где нельзя купаться - везде нельзя!!!

Avatar Picture
Гость

08:39:04 11-07-2025

Опасные места доходов не приносят.

