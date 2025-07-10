В мэрии Барнаула назвали места, где нельзя купаться

В список вошло 25 диких пляжей

10 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Изображения: администрация Барнаула

В Барнауле насчитывается 25 опасных мест, где купаться запрещено. Они расположены в Центральном, Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что основная причина гибели людей на водных объектах – несоблюдение правил безопасности и купание на диких пляжах.

"Опасность купания на несанкционированных пляжах обусловлена не только их несоответствием гигиеническим нормативам, но и связана с отсутствием спасательных постов и экстренной медицинской помощи. Как следствие, отсутствует возможность оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи при возникновении несчастных случаев", – говорится в сообщении.

Власти и спасатели также призывают родителей не отпускать детей к воде без сопровождения взрослых, не разрешать купаться в необорудованных местах и обеспечивать постоянный контроль за ребенком во время водных игр.

