В Барнауле этим летом открыто более десяти мест, где можно отдохнуть под присмотром спасателей

02 июля 2025, 06:40, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Летний сезон в самом разгаре. В этом году в Барнауле действует 11 открытых бассейнов и четыре пляжа. Впрочем, находятся и те, кто предпочитает купаться в не оборудованных для этого местах. Это очень опасно, предупреждают в управлении по делам ГОЧС Барнаула. Ведомство совместно с администрациями районов проводит акцию "Вода – безопасная территория", в рамках которой горожанам рассказывают о правилах поведения на водоемах.

О том, где можно купаться, что ни в коем случае нельзя делать на водоеме и как помочь тонущему человеку, - в материале amic.ru.

1 Где можно безопасно искупаться в Барнауле? Все изначально запланированные места для купания в Барнауле уже функционируют, сообщил в ходе аппаратного совещания в городской администрации замначальника управления по делам ГОЧС Евгений Терещенко. Среди них - 11 открытых бассейнов. Городских пляжей в этом сезоне четыре: "Городской", ул. Правобережный тракт, 39;

пляж на озере Пионерское, шоссе Ленточный бор, 24;

пляж "Варежка" в р.п. Южный, ул. Зоотехническая, 29в;

пляж "Лапа", Новосибирский тракт, 23. В управлении ГОЧС настоятельно рекомендуют выбирать для купания именно разрешенные места: водоемы там тщательно обследуют, а за безопасностью отдыхающих следят обученные спасатели. Также в Барнауле определено 25 мест, где купание запрещено. С их списком можно ознакомиться в нашем материале . Все они обозначены знаками "Купаться запрещено". А чтобы у горожан было меньше желания нарушать этот запрет, рядом установили также таблички с указанием количества погибших на водоемах Барнауле за последние три года.

2 Как выбрать безопасное место для купания? Если же вы едете отдыхать на природу, в МЧС советуют тщательно выбрать место для купания. Запрещено организовывать любые мероприятия на воде рядом с водозаборными станциями, плотинами, пристанями, причалами и другими гидротехническими сооружениями. Даже когда вы выбрали место, его сначала нужно тщательно обследовать: берег должен быть песчаным, с удобным спуском к воде;

убедитесь, что дно имеет постепенный уклон без ям и уступов, отсутствуют коряги и топляк, острые камни, водоросли и различный мусор;

необходимо отметить границы акватории, за которые нельзя заплывать;

даже если место вам знакомо, обследуйте его: течение может принести камни, коряги и другие опасные предметы.

3 Что нельзя делать во время отдыха на воде? Во время купания запрещено: заплывать за буйки;

подплывать к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредство. Особенно опасно находиться вблизи идущего теплохода - там возникает течение, которое может затянуть вас под винт;

нырять в воду в неизвестных местах и с не предназначенных для этого сооружений. Под водой могут оказаться камни, бревна и другие предметы, о которые можно удариться. Такие опасные развлечения нередко заканчиваются серьезными травмами, инвалидностью или даже смертью;

распивать напитки вблизи водоема и, тем более, купаться в состоянии опьянения;

играть в спортивные игры в не предназначенных для для этого местах, захватывать плавающих под водой, подавать ложные сигналы тревоги;

плавать на бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других не предназначенных для этого предметах.

4 Как правильно плавать, чтобы себя обезопасить? Прежде всего, нужно выдерживать правильный ритм дыхания. Кроме того, нужно быть готовым правильно действовать, если возникнет сложная ситуация: плавая в волнах, делайте вдох, когда находитесь между гребнями;

если вы движетесь против направления волн, спокойно поднимайтесь на них, а затем "скатывайтесь";

если вы попали в быстрое течение, не боритесь с ним - плывите по нему, направляясь при этом в сторону берега;

если вы оказались в водовороте, не паникуйте и сохраняйте самообладание. Следует набрать побольше воздуха, погрузиться в воду и сделать сильный рывок в сторону по течению, всплыв на поверхность.

5 Как обезопасить детей во время купания? Главное правило во время отдыха на воде с детьми - не отвлекаться на посторонние вещи. Когда ваш ребенок в воде, все ваше внимание должно быть сконцентрировано на нем: даже неглубокий бассейн представляет огромную опасность для несовершеннолетнего. Следите за тем, чтобы он строго соблюдал все правила поведения на воде. даже если ребенок хорошо плавает, не оставляйте его без присмотра;

используйте спасательные жилеты и нарукавники;

для обучения плаванию ребенка дошкольного или младшего школьного возраста нужно выбрать место глубиной не более 0,7 метра. Если ребенок старше, глубина не должна превышать 1,2 метра.

6 Как понять, что человек начал тонуть? Жизнь - это не кино. Как правило, тонущий человек не кричит и не размахивает руками, напоминают в МЧС. По словам спасателей, вы можете спокойно плавать и даже не понять, что человек в полуметре от вас начал тонуть. Определить это можно по следующим признакам: голова глубоко в воде, а человек как будто прыгает вверх-вниз;

рот открыт или полуоткрыт, а голова запрокинута назад. При этом человек не кричит - лишь хватает ртом воздух и сразу погружается в воду;

глаза "стекленеют", человек ни на чем не фокусируется;

человек барахтается на одном месте и никуда не плывет.

человек не отвечает на ваши вопросы и ничего не говорит.

7 Как помочь тонущему человеку? Прежде всего, следует трезво оценить свои силы. Если вы плохо плаваете, тонущие вполне может утянуть вас за собой. Если вы в себе не уверены, лучше попросите помочь более подготовленного человека. Если рядом находятся спасатели, зовите их. В случае, если человек находится недалеко от берега или лодки, протяните ему шест или веревку.

Если же за человеком нужно плыть, приближайтесь к нему сзади. Тонущий человек, следуя инстинктам, хватает спасателя, сковывая его движения.

Тонущего нужно перевернуть на спину, а уже затем направиться с ним к берегу. Доставив тонущего в безопасное место, освободите его верхние дыхательные пути (рот и нос) от воды и посторонних веществ. Следует перекинуть пострадавшего через колено и дать вытечь воде. Также можно вызвать рвоту, чтобы максимально удалить жидкость, которой он наглотался. Если человек, которого вы вытащили из воды, не дышит, помните: действовать нужно очень быстро. У вас есть всего шесть минут до приезда скорой, поэтому начать реанимацию нужно до приезда скорой. Проводите искусственный массаж сердца и дыхание рот-в-рот или рот-в-нос.