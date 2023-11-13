В мэрии Барнаула появились два новых чиновника

В администрации города будет абсолютно новая структура – МЦУ

13 ноября 2023, 15:21, ИА Амител

Администрация Барнаула / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула на аппаратном совещании представили двух новых руководителей, сообщает мэрия.

"Андрея Крюкова назначили на должность председателя комитета по энергоресурсам и газификации города. Антон Понкрашев стал начальником муниципального центра управления города", – говорится в сообщении.

Как уточняет "Атмосфера", до Крюкова комитет возглавлял Дмитрий Пожидаев, а вот Понкрашев будет руководить абсолютно новой структурой – МЦУ.