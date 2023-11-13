В мэрии Барнаула появились два новых чиновника
В администрации города будет абсолютно новая структура – МЦУ
13 ноября 2023, 15:21, ИА Амител
В администрации Барнаула на аппаратном совещании представили двух новых руководителей, сообщает мэрия.
"Андрея Крюкова назначили на должность председателя комитета по энергоресурсам и газификации города. Антон Понкрашев стал начальником муниципального центра управления города", – говорится в сообщении.
Как уточняет "Атмосфера", до Крюкова комитет возглавлял Дмитрий Пожидаев, а вот Понкрашев будет руководить абсолютно новой структурой – МЦУ.
"Бюджетное учреждение призвано обеспечивать коммуникацию между населением и органами власти для решения проблем, в задачи войдут мониторинг обращений в соцсетях и мессенджерах, реагирование на обращения и предоставление информации", – поясняет издание.
15:26:50 13-11-2023
Антон Понкрашев ------ Чей родственник?
15:39:17 13-11-2023
Малец Понкрашов - это у которого супружница-депутатка без конца школы инспектирует? Без должного на то образования заключения разные дает на предмет школьного питания? Ну и семейка Жена - юбку просиживает. Муж - штаны. За бюджетные наши денежки кормится семья Панкрашовых!
15:47:13 13-11-2023
Утя (15:39:17 13-11-2023) Малец Понкрашов - это у которого супружница-депутатка без ко... Чиновники тоже смертны и пусть не забывают об этом.
16:01:28 13-11-2023
Глеб (15:47:13 13-11-2023) Чиновники тоже смертны и пусть не забывают об этом.... Ну они и успевают не забывать ))
18:22:42 13-11-2023
Гость (16:01:28 13-11-2023) Ну они и успевают не забывать ))... Только страх в их глазах, при виде смерти.
10:38:01 14-11-2023
Глеб (15:47:13 13-11-2023) Чиновники тоже смертны и пусть не забывают об этом.... Но дети у них есть) не вымрут.
15:41:26 13-11-2023
Чьи дети/внуки/племяшки подросли?
15:42:04 13-11-2023
В нашей лодке так мало гребцов осталось, зато так много рулевых...
15:50:29 13-11-2023
Чиновничья и партийно-чиновничья плесень привела к развалу величайшей страны всех времён- СССР.
16:33:02 13-11-2023
Гость (15:50:29 13-11-2023) Чиновничья и партийно-чиновничья плесень привела к развалу в... Хватит ныть про развал СССР, не вернуть его никогда, не хотят с вами жить республики. Так же как дети взрослеют и съезжают от родителей.
15:53:05 13-11-2023
Батюшки светы, радость-то какая! От восторга такого, прям дыханье спёрло!
16:17:17 13-11-2023
Честно,лучше бы двух дворников в городе прибавилось!Первые заморозки- не пройти по улице. Гололед!
16:24:59 13-11-2023
Гость (16:17:17 13-11-2023) Честно,лучше бы двух дворников в городе прибавилось!Первые з... Ну вы не понимаете.. это другое)))
18:24:03 13-11-2023
Нет у нас никакой мэрии. Есть Администрация города Барнаула.
20:31:37 13-11-2023
При нищите активно плодятся паразиты.
21:07:33 13-11-2023
Раньше был РАЙком, а теперь АДминистрация.