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В мэрии Барнаула появились два новых чиновника

В администрации города будет абсолютно новая структура – МЦУ

13 ноября 2023, 15:21, ИА Амител

Администрация Барнаула / Фото: amic.ru
Администрация Барнаула / Фото: amic.ru

В администрации Барнаула на аппаратном совещании представили двух новых руководителей, сообщает мэрия.

"Андрея Крюкова назначили на должность председателя комитета по энергоресурсам и газификации города. Антон Понкрашев стал начальником муниципального центра управления города", – говорится в сообщении.

Как уточняет "Атмосфера", до Крюкова комитет возглавлял Дмитрий Пожидаев, а вот Понкрашев будет руководить абсолютно новой структурой – МЦУ.

"Бюджетное учреждение призвано обеспечивать коммуникацию между населением и органами власти для решения проблем, в задачи войдут мониторинг обращений в соцсетях и мессенджерах, реагирование на обращения и предоставление информации", – поясняет издание.

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НОВОСТИПолитика
Барнаул отставки и назначения

Комментарии 16

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Гость

15:26:50 13-11-2023

Антон Понкрашев ------ Чей родственник?

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Утя

15:39:17 13-11-2023

Малец Понкрашов - это у которого супружница-депутатка без конца школы инспектирует? Без должного на то образования заключения разные дает на предмет школьного питания? Ну и семейка Жена - юбку просиживает. Муж - штаны. За бюджетные наши денежки кормится семья Панкрашовых!

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Глеб

15:47:13 13-11-2023

Утя (15:39:17 13-11-2023) Малец Понкрашов - это у которого супружница-депутатка без ко... Чиновники тоже смертны и пусть не забывают об этом.

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Гость

16:01:28 13-11-2023

Глеб (15:47:13 13-11-2023) Чиновники тоже смертны и пусть не забывают об этом.... Ну они и успевают не забывать ))

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Глеб

18:22:42 13-11-2023

Гость (16:01:28 13-11-2023) Ну они и успевают не забывать ))... Только страх в их глазах, при виде смерти.

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Гость

10:38:01 14-11-2023

Глеб (15:47:13 13-11-2023) Чиновники тоже смертны и пусть не забывают об этом.... Но дети у них есть) не вымрут.

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Гость

15:41:26 13-11-2023

Чьи дети/внуки/племяшки подросли?

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Гость

15:42:04 13-11-2023

В нашей лодке так мало гребцов осталось, зато так много рулевых...

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Гость

15:50:29 13-11-2023

Чиновничья и партийно-чиновничья плесень привела к развалу величайшей страны всех времён- СССР.

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Гость

16:33:02 13-11-2023

Гость (15:50:29 13-11-2023) Чиновничья и партийно-чиновничья плесень привела к развалу в... Хватит ныть про развал СССР, не вернуть его никогда, не хотят с вами жить республики. Так же как дети взрослеют и съезжают от родителей.

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Гость

15:53:05 13-11-2023

Батюшки светы, радость-то какая! От восторга такого, прям дыханье спёрло!

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Гость

16:17:17 13-11-2023

Честно,лучше бы двух дворников в городе прибавилось!Первые заморозки- не пройти по улице. Гололед!

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Гость

16:24:59 13-11-2023

Гость (16:17:17 13-11-2023) Честно,лучше бы двух дворников в городе прибавилось!Первые з... Ну вы не понимаете.. это другое)))

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Гость

18:24:03 13-11-2023

Нет у нас никакой мэрии. Есть Администрация города Барнаула.

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александр

20:31:37 13-11-2023

При нищите активно плодятся паразиты.

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Гость

21:07:33 13-11-2023

Раньше был РАЙком, а теперь АДминистрация.

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