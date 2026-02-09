НОВОСТИПроисшествия

Тусовщики угрожают взорвать одну из башен Москва-Сити

На вопросы они отвечают неадекватно

09 февраля 2026, 11:42, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В одном из небоскребов Москва-Сити — ЖК Neva Towers — экстренные службы уже около трех часов работают по вызову о минировании, сообщает Shot.

Ночью в апартаментах компания неизвестных устроила вечеринку. Позже тусовщики, предположительно находясь под воздействием алкоголя, звонили в оперативные службы и угрожали устроить взрыв.

Также они кричали об избиении и о том, что их "хотят убить". На вопросы отвечали неадекватно.

Точные мотивы поведения дебоширов пока неизвестны, но версия о сильном опьянении рассматривается как основная. На месте работает несколько машин спецслужб.

Москва

Комментарии 4

Олег

11:54:41 09-02-2026

Они же дети!

Гость

12:12:26 09-02-2026

а почему тусовщики, а не террористы? видимо терминология сильно зависит от родителей?

Гость

00:22:59 10-02-2026

приключения всех алкашей и нариков тут будете описывать?! что за ерунда

Гость

07:31:45 10-02-2026

Сразу вспоминается Шнуров. Москва по ком звонят твои колокола ленинград.

