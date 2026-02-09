Тусовщики угрожают взорвать одну из башен Москва-Сити
На вопросы они отвечают неадекватно
09 февраля 2026, 11:42, ИА Амител
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В одном из небоскребов Москва-Сити — ЖК Neva Towers — экстренные службы уже около трех часов работают по вызову о минировании, сообщает Shot.
Ночью в апартаментах компания неизвестных устроила вечеринку. Позже тусовщики, предположительно находясь под воздействием алкоголя, звонили в оперативные службы и угрожали устроить взрыв.
Также они кричали об избиении и о том, что их "хотят убить". На вопросы отвечали неадекватно.
Точные мотивы поведения дебоширов пока неизвестны, но версия о сильном опьянении рассматривается как основная. На месте работает несколько машин спецслужб.
11:54:41 09-02-2026
Они же дети!
12:12:26 09-02-2026
а почему тусовщики, а не террористы? видимо терминология сильно зависит от родителей?
00:22:59 10-02-2026
приключения всех алкашей и нариков тут будете описывать?! что за ерунда
07:31:45 10-02-2026
Сразу вспоминается Шнуров. Москва по ком звонят твои колокола ленинград.