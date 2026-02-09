Тусовщики угрожают взорвать одну из башен Москва-Сити

На вопросы они отвечают неадекватно

09 февраля 2026, 11:42, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В одном из небоскребов Москва-Сити — ЖК Neva Towers — экстренные службы уже около трех часов работают по вызову о минировании, сообщает Shot.

Ночью в апартаментах компания неизвестных устроила вечеринку. Позже тусовщики, предположительно находясь под воздействием алкоголя, звонили в оперативные службы и угрожали устроить взрыв.

Также они кричали об избиении и о том, что их "хотят убить". На вопросы отвечали неадекватно.

Точные мотивы поведения дебоширов пока неизвестны, но версия о сильном опьянении рассматривается как основная. На месте работает несколько машин спецслужб.