Предположительно, ребенку было семь-десять лет

16 ноября 2025, 17:02, ИА Амител

Фото: прокуратура Москвы

16 ноября на востоке Москвы обнаружили человеческие останки. Их нашли завернутыми в пакет на берегу Гольяновского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как уточнили в московском Следкоме, в самом пруду также обнаружили рюкзак с фрагментом тела. По предварительным данным, останки принадлежат ребенку в возрасте от 7 до 10 лет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие допрашивает свидетелей и изучает записи камер видеонаблюдения.

На месте работает Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

