В Москве на берегу пруда нашли останки школьника, завернутые в пакет
Предположительно, ребенку было семь-десять лет
16 ноября 2025, 17:02, ИА Амител
16 ноября на востоке Москвы обнаружили человеческие останки. Их нашли завернутыми в пакет на берегу Гольяновского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Как уточнили в московском Следкоме, в самом пруду также обнаружили рюкзак с фрагментом тела. По предварительным данным, останки принадлежат ребенку в возрасте от 7 до 10 лет.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие допрашивает свидетелей и изучает записи камер видеонаблюдения.
На месте работает Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Москве 37-летняя мать до смерти забила сына молотком и попыталась свести счеты с жизнью. Тело ребенка и женщину без сознания обнаружил отец семейства. Позже на кухне нашли записку, в которой мать попросила никого не винить в своей смерти. Также она написала, что сильно болеет, как и ее сын. Москвичку увезли в больницу.
22:48:30 16-11-2025
уже есть видео с камер как какой-то мужик в капюшоне бросает точно такой же пакет в том же месте в озеро. уже ищут вовсю
22:51:15 16-11-2025
там рядом со стороны города улица Алтайская проходит... бррр. и через пруд огроменный лет "Гольяновский парк" типа, да там лес здоровенный, и справа Сокольники