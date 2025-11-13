Москвичка до смерти забила сына молотком и попыталась свести счеты с жизнью
На кухне женщина оставила странную записку
13 ноября 2025, 09:24, ИА Амител
12 ноября в одной из московских квартир обнаружили тело шестилетнего мальчика с колото-резаными ранами. Ребенка изрезала ножом и забила молотком собственная мать. Об этом сообщили в городском Следственном комитете.
Трагедия произошла на улице Академика Анохина. По данным следствия, после жестокой расправы над ребенком женщина попыталась свести счеты с жизнью.
Как уточняет Telegram-канал Shot, тело ребенка и женщину без сознания обнаружил отец семейства. Позже на кухне нашли записку, в которой мать попросила никого не винить в своей смерти. Также она написала, что сильно болеет, как и ее сын.
По данным источника, 37-летняя мать не работала с 2022 года. Муж женщины подтвердил, что она больна. Однако не уточнил, чем именно.
Сейчас москвичка находится в больнице. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". На месте работают правоохранители, расследование контролируют столичный Следком и прокуратура.
Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге. Местная жительница убила двоих детей и покончила с собой из-за депрессии. Тела в квартире обнаружила ее мать. На учете у психиатра женщина не состояла. Старший ребенок, девятилетний мальчик, учился в третьем классе, а младшая, трехлетняя девочка, посещала детский сад.
10:02:02 13-11-2025
Верно говорят, что в психушках сидят только спалившиеся. Умные психи живут среди нас, успешно мимикрируя под нормальных людей...
10:15:03 13-11-2025
Чем громче кричат об особой духовности, тем больше подобных случаев. Попы тоже дуют в эту дуду. Может лучше жить по Божески? У Бога, когда то терпение закончится и будет грандиозная революция - бессовестные буржуи, вы потеряете все! Так не построив свое дьявольское "Бытие".
10:24:13 13-11-2025
"Муж женщины подтвердил, что она больна." - 99% мужиков про свою бабу тоже говорят "ты внатуре больная".