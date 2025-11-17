В Москве нашли голову ребенка в рюкзаке. Что известно о гибели мальчика на данный момент
Мать ребенка остается единственной подозреваемой
17 ноября 2025, 09:45, ИА Амител
Голову маленького мальчика нашли утром 16 ноября в рюкзаке, брошенном в Гольяновский пруд в Москве. На страшную находку наткнулись рабочие во время очистки водоема.
По информации Telegram-канала Mash, водолазы обследовали пруд и прилегающую территорию, пытаясь найти остальные фрагменты тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, расследование находится под контролем прокуратуры.
Погибший – шестилетний Мирослав, он был инвалидом и не мог ходить. Семья жила в Балашихе, о пропаже мальчика заявила бабушка. При осмотре головы обнаружены ушиб и следы отсечения острым предметом. Остальное тело, по предварительным данным, нашли позже – оно было спрятано в сумке на балконе. Изначально предполагалось, что к убийству причастен отчим, однако сейчас следствие склоняется к версии, что ребенка убила собственная мать.
«31-летняя Елена задержана и остается единственной подозреваемой. По данным Mash, она ведет себя неадекватно. Женщина состояла на учете у психиатра, употребляла запрещенные вещества, регулярно избивала сына и страдала галлюцинациями», – отмечает Telegram-канал.
В семье есть еще девятилетняя девочка, отец детей ушел летом 2025 года и, по словам Mash, узнал о смерти сына из новостей. Следствие рассматривает версию, что мать не справлялась с уходом за ребенком-инвалидом, что и стало причиной трагедии. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза, водолазы продолжают искать улики и остатки тела.
09:55:05 17-11-2025
Ужас какой-то, бедный ребенок
10:03:40 17-11-2025
Странно, что в такой семье благополучной такое горе
10:28:59 17-11-2025
А материнский капитал освоен?
То ли еще будет. Ради бабла вот такие швабры и рожают. А страдают и даже погибают, потом, невинные души.
Материнский капитал должен получать РЕБЕНОК, по достижению 18 лет. А не вот это вот алкашьё.
10:47:23 17-11-2025
Гость (10:28:59 17-11-2025) А материнский капитал освоен?То ли еще будет. Ради бабла... Уже всё пропито и на препараты страчено.
10:51:19 17-11-2025
!18+ блин. Надо цензурировать новости вас дети читают и подростки! Я уж не молод, но читать жутко.
11:44:56 17-11-2025
отец детей ушел летом 2025 года ------ быстро же она сожителя себе подцепила!
14:47:07 17-11-2025
Гость (11:44:56 17-11-2025) отец детей ушел летом 2025 года ------ быстро же она сожител... она его выдумала