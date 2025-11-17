В Москве нашли голову ребенка в рюкзаке. Что известно о гибели мальчика на данный момент

Мать ребенка остается единственной подозреваемой

17 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Погибший мальчик и рюкзак, в котором нашли его голову / Фото: Mash

Голову маленького мальчика нашли утром 16 ноября в рюкзаке, брошенном в Гольяновский пруд в Москве. На страшную находку наткнулись рабочие во время очистки водоема.

По информации Telegram-канала Mash, водолазы обследовали пруд и прилегающую территорию, пытаясь найти остальные фрагменты тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, расследование находится под контролем прокуратуры.

Погибший – шестилетний Мирослав, он был инвалидом и не мог ходить. Семья жила в Балашихе, о пропаже мальчика заявила бабушка. При осмотре головы обнаружены ушиб и следы отсечения острым предметом. Остальное тело, по предварительным данным, нашли позже – оно было спрятано в сумке на балконе. Изначально предполагалось, что к убийству причастен отчим, однако сейчас следствие склоняется к версии, что ребенка убила собственная мать.

Мать Мирослава / Фото: Mash

«31-летняя Елена задержана и остается единственной подозреваемой. По данным Mash, она ведет себя неадекватно. Женщина состояла на учете у психиатра, употребляла запрещенные вещества, регулярно избивала сына и страдала галлюцинациями», – отмечает Telegram-канал.

В семье есть еще девятилетняя девочка, отец детей ушел летом 2025 года и, по словам Mash, узнал о смерти сына из новостей. Следствие рассматривает версию, что мать не справлялась с уходом за ребенком-инвалидом, что и стало причиной трагедии. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза, водолазы продолжают искать улики и остатки тела.

Ранее в жилище пермского каннибала Михаила Малышева был обнаружен труп неизвестного. До этого жильцы дома слышали странные шумы, однако никто не решился сообщить об этом в полицию.