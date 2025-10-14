В Петербурге 19-летний фанат RDR2 жестоко расправился с приятелем и запостил видео из игры

Следователи проверяют мотивы молодого человека и его психическое состояние

14 октября 2025, 16:45, ИА Амител

19-летний убийца и скриншот из его видео / Фото: Mash на Мойке, Baza

В Санкт-Петербурге задержан 19-летний житель Ухты, который жестоко убил своего друга, а перед этим опубликовал видео из игры Red Dead Redemption 2. Как сообщает Telegram-канал Baza, молодой человек по имени Владимир заранее подготовился к преступлению – купил молоток и нож, после чего отправился в квартиру своего знакомого в Московском районе города.

По предварительным данным, парень без видимых причин напал на ровесника. Он несколько раз ударил его молотком по голове, а затем нанес более 15 ножевых ранений в шею. От полученных травм жертва погибла на месте.

Накануне убийства Владимир выложил в Сеть ролик с расстрелом персонажа из Red Dead Redemption 2 – видео, как предполагают следователи, могло стать символическим "прологом" к преступлению.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан. По данным "Базы", он вел собственный блог, где публиковал сцены насилия из видеоигр и создавал с помощью нейросетей устрашающие ролики с изображением взрывов и расчленений. Сейчас следователи проверяют мотивы молодого человека и его психическое состояние.