В Москве за 7 млрд рублей продают квартиру с видом на храм Христа Спасителя

В пентхаусе 20 балконов и кухня-гостиная площадью 170 квадратных метров

02 сентября 2025, 16:18, ИА Амител

В Москве за 7 млрд рублей продают квартиру с видом на храм Христа Спасителя / Изображение: Telegram-канал Mash

В Москве выставили на продажу пентхаус площадью 782 квадратных метра в ЖК "Клубный дом Обыденский № 1" на Остоженке, где из окна открывается вид на храм Христа Спасителя и Москву-реку, сообщает Telegram-канал Mash

«Сдать комплекс планируется в 2026 году», – говорится в сообщении.

На сайте будущего ЖК отмечается, что стоимость жилья – 7 375 840 000 рублей, стоимость одного квадратного метра – 9 437 000 рублей.  

В пентхаусе есть:

  • шесть спален;
  • семь санузлов, включая гостевой и для персонала;
  • восемь гардеробных;
  • кухня-гостиная (170 кв. метров);
  • столовая (76 кв. метров);
  • личный бар с винной комнатой;
  • игровая комната;
  • терраса (более 100 кв. метров);
  • 20 балконов. 

«Для прислуги есть отдельная комната, черновая кухня, две кладовые и постирочная», – уточняет Telegram-канал.

Комментарии 22

Avatar Picture
ВВП

16:26:02 02-09-2025

Не хватает "чёрного хода" для прислуги

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:54 03-09-2025

ВВП (16:26:02 02-09-2025) Не хватает "чёрного хода" для прислуги... Уверен, там есть отдельный вход для прислуги.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:10 02-09-2025

По идее за такие деньги по мимо вида должна быть и ещё какая-то круглосуточная прямая линия

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:11 03-09-2025

Гость (16:26:10 02-09-2025) По идее за такие деньги по мимо вида должна быть и ещё какая... К Господу? РПЦ все линии связи на себя замкнула) так что только через святейшего патриарха))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:21 02-09-2025

Истинно верующий человек купит, за такое денег не жалко

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:44 03-09-2025

Гость (16:44:21 02-09-2025) Истинно верующий человек купит, за такое денег не жалко... Если за китайскую хозяйственную сумку с надписью Баленсиага просят 1300 долларов, то за такую квартиру и запрашиваемой суммы не жалко.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:26 02-09-2025

Нам холопам не понять

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:17 03-09-2025

Гость (16:49:26 02-09-2025) Нам холопам не понять... Рожденный ползать летать не может (с) пролетарский классик

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:32 02-09-2025

Мне кажется 20 балконов как-то маловато

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

01:07:38 03-09-2025

Гость (17:09:32 02-09-2025) Мне кажется 20 балконов как-то маловато ... ]Достаточно, вот если ещё все застелить...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:47 03-09-2025

Гость (17:09:32 02-09-2025) Мне кажется 20 балконов как-то маловато ... Архитектор думает иначе.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:28 02-09-2025

Покупателей наверное можно без шухера на кичу.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:32 02-09-2025

Для группы гастарбайтеров было бы в самый раз размещение.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:51 03-09-2025

Гость (18:14:32 02-09-2025) Для группы гастарбайтеров было бы в самый раз размещение.... Изменились порядки. Гастеров сейчас не привечают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:28:57 02-09-2025

Неужели это возможно..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:29:34 03-09-2025

dok_СФ (18:28:57 02-09-2025) Неужели это возможно.. ... Очевидное - невероятное. Еще Капица про это рассказывал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:06 02-09-2025

90 млн долларов для столицы? Можно сказать мировые цены, даже чуть дешевле, обязательно заберут. Долларовых миллиардеров в Москве хватает.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:29:55 03-09-2025

Гость (18:54:06 02-09-2025) 90 млн долларов для столицы? Можно сказать мировые цены, даж... Справедливое замечание.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:09 02-09-2025

Какой же "святой", позарившись, раскошелится на покупку ближайшей к Храму "квартирёнки" по несусветной цене? Благодаря какой "пахоте" в поте лица она будет ему по карману?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

01:09:00 03-09-2025

Гость (17:09:32 02-09-2025) Мне кажется 20 балконов как-то маловато ... ]Достаточно, вот если ещё все застелить...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:07 03-09-2025

Гость (20:51:09 02-09-2025) Какой же "святой", позарившись, раскошелится на покупку бли... Представляете, есть такие люди, которые обладают подобными деньгами. И они не совершили никаких преступлений. Например чувак придумал игру «мир танков» сейчас долларовый мультимиллионер. Паша Дуров придумал ВК, потом продал его, и организовал Телеграм. Тоже не преступник. Татьяна Ким, она же хозяйка Вайлдберриз - несколько миллиардов долларов. Персон калибром поменьше - не счесть.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:11 03-09-2025

Гость (08:33:07 03-09-2025) Представляете, есть такие люди, которые обладают подобными д... Вы и вправду думаете, что Билл Гейтс просто так САМ взял и стал миллиардером?)))

  -2 Нравится
Ответить
