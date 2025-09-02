В пентхаусе 20 балконов и кухня-гостиная площадью 170 квадратных метров

02 сентября 2025, 16:18, ИА Амител

В Москве за 7 млрд рублей продают квартиру с видом на храм Христа Спасителя / Изображение: Telegram-канал Mash

В Москве выставили на продажу пентхаус площадью 782 квадратных метра в ЖК "Клубный дом Обыденский № 1" на Остоженке, где из окна открывается вид на храм Христа Спасителя и Москву-реку, сообщает Telegram-канал Mash.

«Сдать комплекс планируется в 2026 году», – говорится в сообщении.

На сайте будущего ЖК отмечается, что стоимость жилья – 7 375 840 000 рублей, стоимость одного квадратного метра – 9 437 000 рублей.

В пентхаусе есть:

шесть спален;

семь санузлов, включая гостевой и для персонала;

восемь гардеробных;

кухня-гостиная (170 кв. метров);

столовая (76 кв. метров);

личный бар с винной комнатой;

игровая комната;

терраса (более 100 кв. метров);

20 балконов.