В Москве за 7 млрд рублей продают квартиру с видом на храм Христа Спасителя
В пентхаусе 20 балконов и кухня-гостиная площадью 170 квадратных метров
02 сентября 2025, 16:18, ИА Амител
В Москве за 7 млрд рублей продают квартиру с видом на храм Христа Спасителя / Изображение: Telegram-канал Mash
В Москве выставили на продажу пентхаус площадью 782 квадратных метра в ЖК "Клубный дом Обыденский № 1" на Остоженке, где из окна открывается вид на храм Христа Спасителя и Москву-реку, сообщает Telegram-канал Mash.
«Сдать комплекс планируется в 2026 году», – говорится в сообщении.
На сайте будущего ЖК отмечается, что стоимость жилья – 7 375 840 000 рублей, стоимость одного квадратного метра – 9 437 000 рублей.
В пентхаусе есть:
- шесть спален;
- семь санузлов, включая гостевой и для персонала;
- восемь гардеробных;
- кухня-гостиная (170 кв. метров);
- столовая (76 кв. метров);
- личный бар с винной комнатой;
- игровая комната;
- терраса (более 100 кв. метров);
- 20 балконов.
«Для прислуги есть отдельная комната, черновая кухня, две кладовые и постирочная», – уточняет Telegram-канал.
16:26:02 02-09-2025
Не хватает "чёрного хода" для прислуги
08:23:54 03-09-2025
ВВП (16:26:02 02-09-2025) Не хватает "чёрного хода" для прислуги... Уверен, там есть отдельный вход для прислуги.
16:26:10 02-09-2025
По идее за такие деньги по мимо вида должна быть и ещё какая-то круглосуточная прямая линия
08:25:11 03-09-2025
Гость (16:26:10 02-09-2025) По идее за такие деньги по мимо вида должна быть и ещё какая... К Господу? РПЦ все линии связи на себя замкнула) так что только через святейшего патриарха))))
16:44:21 02-09-2025
Истинно верующий человек купит, за такое денег не жалко
08:26:44 03-09-2025
Гость (16:44:21 02-09-2025) Истинно верующий человек купит, за такое денег не жалко... Если за китайскую хозяйственную сумку с надписью Баленсиага просят 1300 долларов, то за такую квартиру и запрашиваемой суммы не жалко.
16:49:26 02-09-2025
Нам холопам не понять
08:27:17 03-09-2025
Гость (16:49:26 02-09-2025) Нам холопам не понять... Рожденный ползать летать не может (с) пролетарский классик
17:09:32 02-09-2025
Мне кажется 20 балконов как-то маловато
01:07:38 03-09-2025
Гость (17:09:32 02-09-2025) Мне кажется 20 балконов как-то маловато ... ]Достаточно, вот если ещё все застелить...
08:27:47 03-09-2025
Гость (17:09:32 02-09-2025) Мне кажется 20 балконов как-то маловато ... Архитектор думает иначе.
17:12:28 02-09-2025
Покупателей наверное можно без шухера на кичу.
18:14:32 02-09-2025
Для группы гастарбайтеров было бы в самый раз размещение.
08:28:51 03-09-2025
Гость (18:14:32 02-09-2025) Для группы гастарбайтеров было бы в самый раз размещение.... Изменились порядки. Гастеров сейчас не привечают.
18:28:57 02-09-2025
Неужели это возможно..
08:29:34 03-09-2025
dok_СФ (18:28:57 02-09-2025) Неужели это возможно.. ... Очевидное - невероятное. Еще Капица про это рассказывал.
18:54:06 02-09-2025
90 млн долларов для столицы? Можно сказать мировые цены, даже чуть дешевле, обязательно заберут. Долларовых миллиардеров в Москве хватает.
08:29:55 03-09-2025
Гость (18:54:06 02-09-2025) 90 млн долларов для столицы? Можно сказать мировые цены, даж... Справедливое замечание.
20:51:09 02-09-2025
Какой же "святой", позарившись, раскошелится на покупку ближайшей к Храму "квартирёнки" по несусветной цене? Благодаря какой "пахоте" в поте лица она будет ему по карману?
01:09:00 03-09-2025
Гость (17:09:32 02-09-2025) Мне кажется 20 балконов как-то маловато ... ]Достаточно, вот если ещё все застелить...
08:33:07 03-09-2025
Гость (20:51:09 02-09-2025) Какой же "святой", позарившись, раскошелится на покупку бли... Представляете, есть такие люди, которые обладают подобными деньгами. И они не совершили никаких преступлений. Например чувак придумал игру «мир танков» сейчас долларовый мультимиллионер. Паша Дуров придумал ВК, потом продал его, и организовал Телеграм. Тоже не преступник. Татьяна Ким, она же хозяйка Вайлдберриз - несколько миллиардов долларов. Персон калибром поменьше - не счесть.
11:12:11 03-09-2025
Гость (08:33:07 03-09-2025) Представляете, есть такие люди, которые обладают подобными д... Вы и вправду думаете, что Билл Гейтс просто так САМ взял и стал миллиардером?)))