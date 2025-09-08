Пассажир в Оренбурге избил водителя автобуса смартфоном и украл деньги

Мужчина хотел скрыться с места преступления

08 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

В Оренбурге 30-летний местный житель жестоко напал на водителя автобуса, пишет 56orb.

Во время конфликта мужчина использовал собственный смартфон как орудие для нанесения ударов. После избиения злоумышленник похитил из кармана кожуха кабины денежные средства в размере 4500 рублей, принадлежавшие водителю, и попытался скрыться с места преступления.

Благодаря оперативным действиям полиции и помощи очевидцев-пассажиров нападавший был задержан в короткие сроки.

Суд вынес приговор: один год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу – у сторон есть время на обжалование.