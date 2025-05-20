В МВД назвали самый распространенный вид мошенничества в Алтайском крае
Жители края по-прежнему "любят" поговорить с аферистами по телефону
20 мая 2025, 20:45, ИА Амител
Наиболее распространенным видом мошенничества в Алтайском крае остаются звонки якобы от различных ведомств и организаций. Как сообщает региональное МВД, число таких преступлений от общего числа мошеннических схем составляет 67%.
Среди ведомств и организаций, представителями которых чаще всего называют себя мошенники, правоохранители выделяют налоговую службу, страховые компании, службы ЖКХ, управляющие компании, риелторов, портал "Госуслуги", а также Социальный фонд.
Полицейские подробно рассказали о некоторых мошеннических схемах.
Звонок от "представителя" "Госуслуг"
Аферисты сообщают, что на имя человека пришло электронное письмо и необходимо назвать код из СМС, чтобы оно отразилось в личном кабинете на "Госуслугах". Вместе с СМС-кодом мошенники получают доступ к аккаунту на портале. В личном кабинете они могут завладеть информацией о доходах, транспортных средствах, квартирах, налогах и кредитной истории.
Звонок из "пенсионного фонда"
Лжесотрудник, обращаясь по имени и отчеству к человеку, сообщает, что ему положены дополнительные выплаты, компенсации от государства или фонда, либо "оповещает" о переплате средств. Аферист убеждает человека, что для получения выплаты никуда ходить не нужно и якобы все деньги переведут на карту – необходимо только продиктовать все реквизиты, в том числе код с обратной стороны.
Звонок от "оператора сотовой связи"
Злоумышленники сообщают об истечении срока действия сим-карты, договора об оказании услуг связи или о нарушении условий договора в связи с передачей номера другому оператору и предлагают решить проблему с использованием личных кабинетов на "Госуслугах". В процессе разговора гражданину поступает сообщение с кодом, сообщив который он предоставляет доступ к своему аккаунту. Далее аферисты берут микрозаймы, а полученные суммы переводят на подконтрольные счета. Потерпевшими, как правило, выступают лица в возрасте от 30 до 65 лет.
Сообщение с вредоносным файлом
В мессенджерах от неизвестных номеров либо якобы от имени знакомых поступают сообщения, имеющие файлы с расширением "apk", которые содержат вредоносные программы по сбору персональных данных, а также программы удаленного доступа, позволяющие управлять смартфоном, включая банковские предложения.
В МВД отметили, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, а также ведут масштабную профилактическую работу, посещая рабочие коллективы, учебные заведения и сходы граждан.
С сентября 2024 года на постоянной основе ведомство выпускает краткие и понятные видеоролики под названием "В родительском чате полиция", в которых рассказывает, как общаться с ребенком, чтобы он не стал закладчиком или курьером от мошенников. В роликах поднимаются темы, на которые родители должны постоянно беседовать со своими детьми, чтобы они не ввязались в тяжкие преступления.
02:09:41 21-05-2025
сколько примерно человек противодействует и ведет настоящую работу и тд? или только осваивает деньжищи очень низкопрофессионального дизайна брошюрками? это не вопросы, а повод задуматься соответствующим руководителям
08:38:32 21-05-2025
67% по телефону, остальные 33 лицо в лицо, глаза в глаза разводят..
10:55:19 21-05-2025
Монетизация чужого одиночества, эксплуатация отсутствия навыков общения, инфантильность, доверчивость. Склонность к делигированию вопросов личной безопасности.
18:11:05 22-05-2025
Есть метод, как избавиться от засилья мошенничества... Правда, он несколько жестковат, но, уверен, люди бы его одобрили.