В МВД назвали самый распространенный вид мошенничества в Алтайском крае

Жители края по-прежнему "любят" поговорить с аферистами по телефону

20 мая 2025, 20:45, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Наиболее распространенным видом мошенничества в Алтайском крае остаются звонки якобы от различных ведомств и организаций. Как сообщает региональное МВД, число таких преступлений от общего числа мошеннических схем составляет 67%.

Среди ведомств и организаций, представителями которых чаще всего называют себя мошенники, правоохранители выделяют налоговую службу, страховые компании, службы ЖКХ, управляющие компании, риелторов, портал "Госуслуги", а также Социальный фонд.

Полицейские подробно рассказали о некоторых мошеннических схемах.

Звонок от "представителя" "Госуслуг"

Аферисты сообщают, что на имя человека пришло электронное письмо и необходимо назвать код из СМС, чтобы оно отразилось в личном кабинете на "Госуслугах". Вместе с СМС-кодом мошенники получают доступ к аккаунту на портале. В личном кабинете они могут завладеть информацией о доходах, транспортных средствах, квартирах, налогах и кредитной истории.

Звонок из "пенсионного фонда"

Лжесотрудник, обращаясь по имени и отчеству к человеку, сообщает, что ему положены дополнительные выплаты, компенсации от государства или фонда, либо "оповещает" о переплате средств. Аферист убеждает человека, что для получения выплаты никуда ходить не нужно и якобы все деньги переведут на карту – необходимо только продиктовать все реквизиты, в том числе код с обратной стороны.

Звонок от "оператора сотовой связи"

Злоумышленники сообщают об истечении срока действия сим-карты, договора об оказании услуг связи или о нарушении условий договора в связи с передачей номера другому оператору и предлагают решить проблему с использованием личных кабинетов на "Госуслугах". В процессе разговора гражданину поступает сообщение с кодом, сообщив который он предоставляет доступ к своему аккаунту. Далее аферисты берут микрозаймы, а полученные суммы переводят на подконтрольные счета. Потерпевшими, как правило, выступают лица в возрасте от 30 до 65 лет.

Сообщение с вредоносным файлом

В мессенджерах от неизвестных номеров либо якобы от имени знакомых поступают сообщения, имеющие файлы с расширением "apk", которые содержат вредоносные программы по сбору персональных данных, а также программы удаленного доступа, позволяющие управлять смартфоном, включая банковские предложения.

В МВД отметили, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников, а также ведут масштабную профилактическую работу, посещая рабочие коллективы, учебные заведения и сходы граждан.

С сентября 2024 года на постоянной основе ведомство выпускает краткие и понятные видеоролики под названием "В родительском чате полиция", в которых рассказывает, как общаться с ребенком, чтобы он не стал закладчиком или курьером от мошенников. В роликах поднимаются темы, на которые родители должны постоянно беседовать со своими детьми, чтобы они не ввязались в тяжкие преступления.