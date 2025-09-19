Приморские патологоанатомы вшили в тело погибшего магический мешочек с восковыми фигурками

Правда открылась лишь в момент бальзамирования

19 сентября 2025, 12:45, ИА Амител

Врачи с мешочками / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Во Владивостоке разгорелся скандал вокруг городского бюро судмедэкспертизы. Здесь бывшие сотрудники учреждения по просьбе неизвестного человека вшили в тело погибшего "магический" сверток. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как сообщили источники, в морг принесли мешочек с тремя восковыми фигурками. К ним были прикреплены фотографии, в которые воткнули иглы. Руки и ноги фигур были перевязаны шнурками, а рядом находились пластины с иероглифами. "Посылку" патологоанатомы поместили в грудную клетку умершего.

«История раскрылась только во время бальзамирования. Тогда и выяснилось, что в тело вшит странный предмет», – отметили в Telegram-канале.

В отношении бывших сотрудников бюро возбуждено уголовное дело. Им вменяют надругательство над телом умершего, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что в Барнауле парень 2004 года рождения перевел гадалке 366 тысяч рублей за магический обряд. Злоумышленница при этом хотела получить еще больше.