Приморские патологоанатомы вшили в тело погибшего магический мешочек с восковыми фигурками

Правда открылась лишь в момент бальзамирования

19 сентября 2025, 12:45, ИА Амител

Во Владивостоке разгорелся скандал вокруг городского бюро судмедэкспертизы. Здесь бывшие сотрудники учреждения по просьбе неизвестного человека вшили в тело погибшего "магический" сверток. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как сообщили источники, в морг принесли мешочек с тремя восковыми фигурками. К ним были прикреплены фотографии, в которые воткнули иглы. Руки и ноги фигур были перевязаны шнурками, а рядом находились пластины с иероглифами. "Посылку" патологоанатомы поместили в грудную клетку умершего.

«История раскрылась только во время бальзамирования. Тогда и выяснилось, что в тело вшит странный предмет», – отметили в Telegram-канале.

В отношении бывших сотрудников бюро возбуждено уголовное дело. Им вменяют надругательство над телом умершего, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что в Барнауле парень 2004 года рождения перевел гадалке 366 тысяч рублей за магический обряд. Злоумышленница при этом хотела получить еще больше.

Avatar Picture
Гость

12:48:52 19-09-2025

без шепсов тут разобраться

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:29 19-09-2025

А чё такова то?
Вшить это не надругаться.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

13:38:09 19-09-2025

А когда торпеду вшивают, это надругательство над телом живого человека??

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:54 19-09-2025

Мимопроходящий (13:38:09 19-09-2025) А когда торпеду вшивают, это надругательство над телом живог... Запрет бухать - это преступление против человечества в особо извращённой форме.

  2 Нравится
Ответить
