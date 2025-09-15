В Новосибирске мужчина избил шестиклассника из-за нецензурной лексики

Мать пострадавшего обратилась в полицию с заявлением

15 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Момент избиения / Фото: "КП-Новосибирск"

В поселке Кольцово под Новосибирском местный житель жестоко избил 12-летнего школьника. Конфликт произошел вечером 10 сентября на детской площадке, где подростки громко разговаривали с использованием нецензурной лексики, сообщает "КП-Новосибирск".

Мужчина, находившийся во дворе с шестилетним сыном, сначала вежливо сделал замечание, но после насмешливой реакции ребенка перешел к физическому насилию.

Согласно показаниям пострадавшего и видео, снятому свидетелями, агрессор ударил мальчика по лицу, пнул ногой, когда тот упал, а затем схватил за руку и поволок по территории.

Мать пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, изучают записи камер наблюдения и назначают судебно-медицинскую экспертизу.