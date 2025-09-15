В Новосибирске мужчина избил шестиклассника из-за нецензурной лексики
Мать пострадавшего обратилась в полицию с заявлением
15 сентября 2025, 23:15, ИА Амител
В поселке Кольцово под Новосибирском местный житель жестоко избил 12-летнего школьника. Конфликт произошел вечером 10 сентября на детской площадке, где подростки громко разговаривали с использованием нецензурной лексики, сообщает "КП-Новосибирск".
Мужчина, находившийся во дворе с шестилетним сыном, сначала вежливо сделал замечание, но после насмешливой реакции ребенка перешел к физическому насилию.
Согласно показаниям пострадавшего и видео, снятому свидетелями, агрессор ударил мальчика по лицу, пнул ногой, когда тот упал, а затем схватил за руку и поволок по территории.
Мать пострадавшего обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, изучают записи камер наблюдения и назначают судебно-медицинскую экспертизу.
23:41:17 15-09-2025
А в чем он не прав? Мать не может воспитать. Кто-то должен воспитывать.
01:11:22 16-09-2025
Когда забыл, что ты не в интернете
11:49:23 16-09-2025
Гость (01:11:22 16-09-2025) Когда забыл, что ты не в интернете... Одностишье на уровне Виталия Вишневского. Браво!!!)))
01:15:29 16-09-2025
Мысли двоякие, бить тоже плохо. Но вот что реально делать человеку? И это не редкость. Или здесь та же суть как с малолетками на мотиках без номеров? Можно только мысленно поругать.
Мы тоже будучи подросшими детьми в 90-е матюгались, но имели уважение к взрослым и маленьким детям и перед ними не выступали.
11:27:54 16-09-2025
Гость (01:15:29 16-09-2025) Мысли двоякие, бить тоже плохо. Но вот что реально делать че... Матюгались, конечно, кто это не прошел, но! - не дай Бог, взрослые услышат, ненорматив исключительно в своем тесном кругу использовался. Прошло каких-то 30-40 лет, и все встало с ног на голову, вырастили каких-то шакалят, ты ему замечание, а он еще и скалится, и понтуется, "крутой" до невозможности. А их родителям надо быть готовыми к тому, что в любой момент дитятко отправит по известному адресу, если ему против шерсти что-то скажут. Вседозволенность порождает наглость, давно умный человек сказал.
05:48:57 16-09-2025
Надо было волшебным пинком под зад обойтись, перегнул конечно же.
06:51:58 16-09-2025
Чужого ребенка не смей трогать. Я не знаю какие вам для этого аргументы нужны - это же постулат, как аксиома в математике. Разбирайся с его родителями, если не можешь словесно осадить явно уступающего тебе во всем, начиная с мозгов и заканчивая габаритами. В районе где живу полно школ, и школота там не отличается высокими моральными качествами, но как то ставил их на место без применения кулаков. А если взрослый будет матерно горланить - его вообще наглухо тогда надо? Вы в себе животное то попридержите.
07:48:55 16-09-2025
Гость (06:51:58 16-09-2025) Чужого ребенка не смей трогать. Я не знаю какие вам для этог... Безнаказанность порождает вседозволенность,что и продемонстрировала деточка и огребла
11:08:32 16-09-2025
гость (07:48:55 16-09-2025) Безнаказанность порождает вседозволенность,что и продемонстр... как то так
09:20:36 16-09-2025
Гость (06:51:58 16-09-2025) Чужого ребенка не смей трогать. Я не знаю какие вам для этого... Я мать троих пацанов и если это был мой ребенок я мы ему еще и сама по губам надавала... но они так не делают...хотя материться точно умеют ))))
11:53:25 16-09-2025
ГОСТЬ (09:20:36 16-09-2025) Я мать троих пацанов и если это был мой ребенок я мы ему ещ... Однозначно. Почти весь матерный язык знают мои дети. Сам не безгрешен. Но ни разу от них не слышал
13:04:10 16-09-2025
Гость (06:51:58 16-09-2025) Чужого ребенка не смей трогать. Я не знаю какие вам для этог... Это аксиома исключительно ваша личная. Для нормальных людей во все времена аксиомой являлось "не веди себя как скот" потому как ты живешь не в вакууме а среди других людей. И одной из главных задач родителей являлось и является обязанность научить этому своего ребенка дабы он не имел проблем в будущем. А если родители на эту обязанность забили и ребенок возомнил себя неприкосновенным и обнаглел в конец, то окружающие имеют полное моральное право поставить на место и наглеца и его родителя.
07:41:15 17-09-2025
Гость (06:51:58 16-09-2025) Чужого ребенка не смей трогать. Я не знаю какие вам для этог... Вы в курсе что такая народная мудрость есть - чужих детей не бывает. Все в обществе должны заботиться о всех детях. Вот мужик и позаботился. Что не так ?!??
07:02:07 16-09-2025
Подросток запомнит это на всю жизнь.
07:51:40 16-09-2025
Очередная яжемать-брошенка
08:18:30 16-09-2025
Спасибо должна сказать мужику, что ее дитятку научил уму-разуму.
10:20:32 16-09-2025
Все правильно мужик сделал.
Возвели детишек в ранг неприкосновенных божков, это еще аукнется.
11:18:41 16-09-2025
Гость (10:20:32 16-09-2025) Все правильно мужик сделал.Возвели детишек в ранг неприк... Уже аукается, такое самомнение и самоценность взрастили в них - уму непостижимо! Слово "обязанность" никто не знает, а в своих правах они все доки!
11:08:04 16-09-2025
дал пенделя и леща
тащил за руку?
капец какое то , да
видимо реально выбесили
13:11:00 16-09-2025
Гость (11:08:04 16-09-2025) дал пенделя и леща тащил за руку?капец какое то , да... Скорее всего просто послали в пешее эротическое, но не просчитали последствий
11:21:16 16-09-2025
ну да, раньше если взрослый человек сделал замечание - стыд-то какой! а эти ничего не боятся, не стесняются. да и мужики раньше запросто могли за ухо оттаскать, в родители еще и добавят (т.к. опозорили своим поведением)
15:33:40 16-09-2025
поддерживаю, мужик молодец! мать дура, упустила сына... у него вот сто пудов отца нет