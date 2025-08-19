НОВОСТИОбщество

В Новосибирске не могут найти счастливого обладателя 64 млн рублей

Неизвестный купил лотерейный билет и выиграл огромную сумму, но за выигрышем пока не явился

19 августа 2025, 22:07, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Новосибирской области разбогател, купив один лотерейный билет. Как сообщает Atas.info со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи", 16 августа был разыгран суперприз более чем на 64 млн рублей, но победитель так и не явился за призом.

Известно, что счастливчик приобрел билет за 1000 рублей. Ему или ей удалось угадать все числа в первом поле билета и одно — во втором. Однако за своими деньгами миллионер пока не явился.

В "Национальной" лотерее отметили, что забрать выигрыш можно в течении полугода после розыгрыша, предъявив необходимые документы. 

Новосибирская область

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:23:23 20-08-2025

он что дурак показываться- сразу сдадут его счатливца.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:55 20-08-2025

Вот дурачок/дурочка... О своей родне, экстренно вспомнившей семейно/родственные связи, нет желания узнать...)))

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров