В Новосибирском зоопарке родился птенец редкого белоплечего орлана

В неволе эти птицы почти не дают потомства

22 мая 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: Владимир Габов / "КП-Новосибирск"

В Новосибирском зоопарке у белоплечих орланов в апреле родился долгожданный птенец, у него уже появляются первые пёрышки, пишет "КП-Новосибирск".

По словам заведующей отделом орнитологии зверинца Елены Мелешко, в первые дни малыша кормила мать, а потом основные заботы взял на себя отец, что не совсем типично для этого вида птиц.

Отмечается, что размножение белоплечих орланов в зоопарке – большое событие, так как в неволе они почти не дают потомства.