В Новосибирской области задержали экс-главу Управления капстроительства по делу о взятке

Уголовное дело связано с нацпроектом в сфере образования

01 октября 2025, 13:45, ИА Амител

В Новосибирской области задержан бывший руководитель Управления капитального строительства региона по подозрению во взяточничестве. Об этом пишет региональное МВД.

По предварительным данным, 52-летний чиновник получил 300 тысяч рублей от коммерческой фирмы в обмен на содействие при заключении контрактов.

В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело связано с нацпроектом в сфере образования. Речь может идти о строительстве школ в Сузуне, Кудряшовском и Мичуринском, а также детского сада в Репьево.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность задержанного к другим эпизодам коррупции.