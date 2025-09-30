НОВОСТИПроисшествия

Следком подтвердил задержание экс-главы Алтайкрайимущества Александра Теплова

Бывшему чиновнику скоро изберут меру пресечения

30 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Александр Теплов / Фото: altairegion22.ru
Александр Теплов / Фото: altairegion22.ru

Бывшего главу Алтайкрайимущества Александра Теплова действительно задержали правоохранители. Эту информацию amic.ru подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

Подробностей задержания Теплова не привели. В правоохранительных органах уточнили, что скоро экс-чиновнику изберут меру пресечения, но точной даты не назвали. 

Напомним, ранее ряд СМИ писал о задержании Теплова 26 сентября. Тогда источники утверждали, что он покинул Россию после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из администрации края. По данным инсайдеров, слухи о возможных проблемах Теплова с законом циркулировали с момента ареста Кибардина.

Алтайский край громкое дело

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:49:43 30-09-2025

Как же хорошо, что его наконец то взяли.
Сколько веревочке не виться - а конец у неё будет.
Нудно раскручивать всю цепочку, это только начало.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:32 30-09-2025

Позорище.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:56 30-09-2025

За Сашу Теплого слыхал?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:07 30-09-2025

А вот если проверить все законно выданные постройки стоимостью несколько сотен миллионов на горе, все законно выстроены? И чьих хозяев будут?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:46 30-09-2025

вьюноша в синем пинжаке
жаден до бабла конечно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:56 30-09-2025

с 2012 года советник главы администрации бийска, по котлам чтоли???
какой мудрый в 27 лет ))))
чего он там мог советовать
сразу пишите, чья крыша протекла
карьера у него странноватая, с советников сразу в министры

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров