Следком подтвердил задержание экс-главы Алтайкрайимущества Александра Теплова

Бывшему чиновнику скоро изберут меру пресечения

30 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Александр Теплов / Фото: altairegion22.ru

Бывшего главу Алтайкрайимущества Александра Теплова действительно задержали правоохранители. Эту информацию amic.ru подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

Подробностей задержания Теплова не привели. В правоохранительных органах уточнили, что скоро экс-чиновнику изберут меру пресечения, но точной даты не назвали.

Напомним, ранее ряд СМИ писал о задержании Теплова 26 сентября. Тогда источники утверждали, что он покинул Россию после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из администрации края. По данным инсайдеров, слухи о возможных проблемах Теплова с законом циркулировали с момента ареста Кибардина.