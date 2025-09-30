Следком подтвердил задержание экс-главы Алтайкрайимущества Александра Теплова
Бывшему чиновнику скоро изберут меру пресечения
30 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Бывшего главу Алтайкрайимущества Александра Теплова действительно задержали правоохранители. Эту информацию amic.ru подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.
Подробностей задержания Теплова не привели. В правоохранительных органах уточнили, что скоро экс-чиновнику изберут меру пресечения, но точной даты не назвали.
Напомним, ранее ряд СМИ писал о задержании Теплова 26 сентября. Тогда источники утверждали, что он покинул Россию после ареста своего бывшего руководителя – вице-губернатора Ивана Кибардина, а также после собственного увольнения из администрации края. По данным инсайдеров, слухи о возможных проблемах Теплова с законом циркулировали с момента ареста Кибардина.
10:49:43 30-09-2025
Как же хорошо, что его наконец то взяли.
Сколько веревочке не виться - а конец у неё будет.
Нудно раскручивать всю цепочку, это только начало.
10:51:32 30-09-2025
Позорище.
10:57:56 30-09-2025
За Сашу Теплого слыхал?
13:09:07 30-09-2025
А вот если проверить все законно выданные постройки стоимостью несколько сотен миллионов на горе, все законно выстроены? И чьих хозяев будут?
13:22:46 30-09-2025
вьюноша в синем пинжаке
жаден до бабла конечно
13:31:56 30-09-2025
с 2012 года советник главы администрации бийска, по котлам чтоли???
какой мудрый в 27 лет ))))
чего он там мог советовать
сразу пишите, чья крыша протекла
карьера у него странноватая, с советников сразу в министры