В Охотском море погиб мужчина, которого унесло течением на бочке с топливом

Жители Хабаровского края обнаружили его тело на побережье

28 августа 2025, 12:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиянина, которого унесло на бочке с топливом в Охотское море, нашли мертвым у побережья. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

Напомним, инцидент произошел, когда трое мужчин на автомобиле КамАЗ пытались преодолеть речную переправу. Внезапный прилив поднял уровень воды и транспорт заглох, а стоявшая на платформе бочка с топливом начала уплывать. Один из находившихся в КамАЗе прыгнул в воду, чтобы спасти ценный груз, но течение унесло его в открытое море.

Спустя несколько дней жители Тугуро-Чемиканского района обнаружили его тело у побережья и передали полиции.

Мужчину искали 33 человека и шесть единиц техники. По данным СМИ, у него осталось двое сыновей 6 и 8 лет.