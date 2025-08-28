В Охотском море погиб мужчина, которого унесло течением на бочке с топливом
Жители Хабаровского края обнаружили его тело на побережье
28 августа 2025, 12:50, ИА Амител
Россиянина, которого унесло на бочке с топливом в Охотское море, нашли мертвым у побережья. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.
Напомним, инцидент произошел, когда трое мужчин на автомобиле КамАЗ пытались преодолеть речную переправу. Внезапный прилив поднял уровень воды и транспорт заглох, а стоявшая на платформе бочка с топливом начала уплывать. Один из находившихся в КамАЗе прыгнул в воду, чтобы спасти ценный груз, но течение унесло его в открытое море.
Спустя несколько дней жители Тугуро-Чемиканского района обнаружили его тело у побережья и передали полиции.
Мужчину искали 33 человека и шесть единиц техники. По данным СМИ, у него осталось двое сыновей 6 и 8 лет.
13:09:30 28-08-2025
Слабоумие и отвага.
14:14:05 28-08-2025
А бочку то нашли?